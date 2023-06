Drei Verletzte nach Unfall an Ampelkreuzung – wer hatte Vorfahrt?

Hannover. Zwei Autos sind am Samstag, 3. Juni, an einer Ampelkreuzung der Hildesheimer Straße in Hannover-Wülfel kollidiert. Die drei Insassen der beiden Fahrzeuge erlitten laut Polizei leichte Verletzungen.

Zu dem Unfall kam es gegen 11 Uhr. Eine 54-Jährige war in ihrem Smart Fortwo auf der Hildesheimer Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 27-Jähriger mit einem 25 Jahre alten Beifahrer auf der Hildesheimer Straße stadtauswärts. Der junge Mann wollte an der Kreuzung in die Behnstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 9000 Euro.

Im Nachgang machten die Beteiligten unterschiedliche Angaben zur Ampelschaltung. Die Polizei bittet nun um Hinweise dazu, welches der Fahrzeuge über die rote Ampel gefahren ist. Zeugen können sich beim Verkehrsunfalldienst unter Telefon (0511)1091888 melden.

