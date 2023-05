﻿Mehr Rücksicht auf Autos: Politik weicht beim Verkehr Klimaziele der Region Hannover auf

Hannover. 70 Prozent weniger CO2 -Ausstoß durch die Bewohner und Pendler in der Region Hannover, pro Jahr rund 3000 Parkplätze weniger, deutlich mehr Tempolimits: Regionspräsident Steffen Krach (SPD) hat ehrgeizige Pläne vorgelegt, mit denen er bis zum Jahr 2035 im Verkehrssektor beim Klimaschutz einen großen Schritt vorankommen will. Mit großer Mehrheit will die Politik in der Regionsversammlung jedoch nun Änderungen beschließen, mit denen Krachs Ziele aufgeweicht würden.

In einem gemeinsamen Papier, das SPD, Grüne, CDU und FDP jetzt vorgelegt haben, stehen einige Passagen, die mehr Rücksicht auf den Autoverkehr nehmen, als es ursprünglich in Krachs Vorschlägen vorgesehen war. Zum Beispiel soll der CO2 -Ausstoß durch die Bewohner und Pendler in der Region nur noch „im Idealfall um bis 70 Prozent“ reduziert werden. Der Parkraum soll nicht mehr „um rund 3.000 Stellplätze“ im Jahr reduziert werden, sondern um „bis zu 3.000 Stellplätze“ pro Jahr.

Tempo-30-Vorschlag gestrichen

Auch in Sachen Tempolimits tritt die Politik auf die Bremse. „In den städtischen Quartieren der Landeshauptstadt und den Städten des Umlands der Region Hannover sind die Hauptverkehrsstraßen lebenswerter durch Tempo 30 und die Umgestaltung der Straßenquerschnitte zu gestalten“, hatte es noch in der von Krach vorgelegten Version geheißen.

In dem Papier, das die Politik mit großer Mehrheit beschließen will, ist an dieser Stelle von Tempo 30 nicht mehr die Rede. Stattdessen findet sich darin der vage Hinweis, dass es „sinnvoll sein kann, die Geschwindigkeit auf den Straßen zu reduzieren, um die Straßenquerschnitte im Interesse der Lebensqualität neu gestalten zu können“.

Tempo 30: Die Region wollte mehr solcher Zonen wie hier in Idensen (Wunstorf). Doch der Vorschlag der Politik gibt nur eine vage Empfehlung. © Quelle: Kathrin Götze

SPD: „Die Pläne sind immer noch sehr ambitioniert“

SPD und Grüne betonen, dass sie den Vorschlägen von Krach hätten zustimmen können. Allerdings sieht die Mehrheitskoalition in der Regionsversammlung einen großen Vorteil darin, dass es gelungen ist, ein breites Bündnis für die Verkehrswende zu schmieden. „Das ist ein großer Erfolg“, sagt Frank Straßburger, verkehrspolitischer Sprecher der SPD. Denn konkret umgesetzt werden müssten die Vorschläge ohnehin in den Regionskommunen, in denen ganz unterschiedliche politische Koalitionen das Sagen haben.

Auch könne es sein, dass es im Laufe der Umsetzung des auf 2035 ausgerichteten Programms zu anderen Mehrheiten in der Regionsversammlung komme. „Die Pläne sind immer noch sehr ambitioniert. Aber sie lassen an der einen oder anderen Stelle etwas mehr Spielraum“, sagt Straßburger.

Auch aus Sicht der Grünen überwiegen die Vorteile der Vereinbarung. „Bei so zentralen Themen ist es wichtig, dass wir eine große Mehrheit haben“, sagt Grünen-Verkehrsexperte Christian Fleer. Er freue sich, „dass auch CDU und FDP verstanden haben, dass etwas passieren muss“.

CDU: Der „falsche Weg, Parkplätze zu zerstören“

„Das Ziel des Klimaschutzes vereint uns“, versichert CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek. Ohne die Änderungen hätte seine Fraktion dem Vorschlag von Krach nicht zustimmen können. „Die ideologische Grundausrichtung hat uns gestört“, sagt er. Zudem sei es „der falsche Weg, Parkplätze zu zerstören“. Auch beim vorliegenden Kompromiss habe seine Fraktion „noch Bauchschmerzen. Aber die Vorteile überwiegen.“

Zugestellt: Die Region will die Zahl der Parkplätze reduzieren. Die CDU hält das für den falschen Weg. © Quelle: Christian Behrens

Auch FDP-Fraktionschefin Christiane Hinze gingen die ursprünglichen Pläne der Regionsverwaltung zu weit. „Wir haben sie ein bisschen in unsere Richtung verändern können. Rot-Grün hätte das ja auch einfach ohne uns beschließen können“, erklärt sie.

Regionspräsident Krach sieht seine Verkehrswendepläne nicht in Gefahr. Allerdings macht er deutlich: „Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, ist es entscheidend, dass wir im Verkehrssektor vorankommen“. Natürlich sei klar, dass das „nicht einfach“ werde. „Aber da stehen wir in der Verantwortung“, sagt der Regionspräsident.

Passage sorgt für neuen Südschnellweg-Zoff

Für Ärger sorgte allerdings bereits ein Passus, der neu in das Papier aufgenommen wurde. „Hannover und das Umland sind auch in der Zukunft auf eine leistungsfähige Straßeninfrastruktur angewiesen. Die Sanierung der Schnellwege muss daher planmäßig fortgeführt werden“, heißt es darin. Seitens der Initiative „Leinemasch bleibt“, die gegen eine Verbreiterung des Südschnellwegs kämpft, sorgte das für scharfe Kritik. Sie wirft der Politik vor, nur auf eine Antriebswende „statt auf eine tatsächliche Mobilitätswende“ zu setzen. Auch halte diese „wider besseren Wissens und entgegen jeder Vernunft am Ausbau des Südschnellwegs fest“.

So will Grünen-Verkehrspolitiker Fleer die Passage jedoch nicht verstanden wissen: „Wir wollen nicht, dass die Schnellwege ausgebaut werden. Es soll lediglich saniert und repariert werden“, sagt er. Vielleicht müssten die Aussagen im Papier zu den Schnellwegen aber „noch einmal nachgeschärft“ werden. Gelegenheit dazu gebe es noch. Der Verkehrsausschuss hat jüngst seine Entscheidung über den Verkehrsentwicklungsplan auf Wunsch einer der kleineren Parteien vertagt.