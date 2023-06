﻿Aventics-Chef: Werk in Laatzen braucht weniger produktionslastige Jobs

Laatzen. Es kling nach Zerwürfnis, wenn ein Betriebsrat öffentlich sagt, er habe das Vertrauen in die Geschäftsführung verloren, und das Management lege die Axt an die Jobs. So war es gerade bei Aventics, dem zum Emerson-Konzern gehörenden Pneumatikspezialisten in Laatzen.

Zu den so Kritisierten zählt Sebastian Prinzing (56), einer von drei Geschäftsführern, zuständig für Personal und Recht. Er nimmt das nach außen recht sportlich, weiß, das klappern zum Handwerk gehört. „Wir haben hier einen Spagat hinzulegen – wir und der Betriebsrat auch!“, sagt er, und betont: „Wir haben zusammen in den letzten Jahren viel hinbekommen, mit dem Betriebsrat, auch mit der IG Metall“.

Etwa die „Zukunftsvereinbarung“ von 2020 – bei der ein weit größerer Jobabbau in Aussicht stand, als er bislang stattgefunden hat. Prinzing sagt, er schätze den Betriebsrat, verstehe dessen Rolle und Aufgaben – und spreche zur Zeit „nahezu täglich“ mit dem Gremium.

Gehört zum Emerson-Konzern: das Aventics-Werk in Laatzen. © Quelle: Samantha Franson

Mehr Jobs für Höherqualifizierte

Klar sei, dass es bald weniger Jobs in Laatzen geben werde – besonders auf der Fertigungsebene. Jobs für höher qualifizierte Menschen würden aber zulegen – in den vergangenen Jahren seien da schon etwa 40 Stellen geschaffen worden. Dies, weil man als Hochlohnstandort mit den Schwesterwerken in Polen und Ungarn konkurriere – und zunehmend benötigte Produkte dort kaufe, um die Kosten im Rahmen zu halten.

„Die Fertigungstiefe senken“ nennt sich das und sei mit eine Konsequenz der Zukunftsvereinbarung von vor drei Jahren. Prinzing: „Ja, wir werden etwas weniger Leute sein – aber wir werden die Profitabilität erhöhen, um hier weiter gute Arbeitsplätze bieten zu können.“ Laatzen sei der drittgrößte Standort dieser Konzernsparte in Europa und der größte in Deutschland, „und wir arbeiten daran, dass das so bleibt.“

Werk noch zu produktionslastig?

Derzeit betrage der nicht so produktionsnahe Belegschaftsanteil 60 Prozent – dennoch müsse man „noch weiter weg von der Produktionslastigkeit. Was wir machen, dient am Ende der Standortstärkung. Ich bin überzeugt, dass wir zu einer guten Übereinkunft kommen. Dabei werden wir den Standort stärken, nicht platt machen. Im Gegenteil: Wir werden hier weiter aufbauen und aufwerten, indem wir mehr hoch qualifizierte Arbeitsplätze schaffen.“

Auch wenn das heißt, dass in Zukunft von den 515 Beschäftigten nur etwa 430 übrig bleiben könnten – in diese schon 2020 vorgegebene Richtung wird es wohl gehen.

