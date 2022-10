﻿Ernst-Korte-Haus in Linden-Mitte steht Senioren wieder als Begegnungsstätte offen

Lange hat es gedauert – nun ist das Ernst-Korte-Haus in Linden-Mitte wieder gut in Schuss. Die Stadt Hannover hat 250.000 Euro in die Sanierung der historischen Villa am Von-Alten-Garten investiert, die seit den Sechzigerjahren als Seniorenbegegnungsstätte genutzt wird.

Hannover. „Die Seniorinnen und Senioren freuen sich über das Gebäude“, sagt Silke Oppenhausen, Leiterin der Seniorenarbeit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover. Und natürlich freut Oppenhausen sich auch. Denn die Sanierungsarbeiten im Ernst-Korte-Haus am Von-Alten-Garten, wo seit 1966 eine Seniorenbegegnungsstätte der AWO untergebracht ist, gehen voran. In den vergangenen beiden Jahren hat der Fachbereich Gebäudemanagement der Stadt Hannover dort mehrere Renovierungen in Auftrag gegeben, die nun abgeschlossen sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das ist ein sehr wichtiges Gebäude. Wir sind dem Stifter dankbar, dass er an die Senioren gedacht hat“, betont Dagmar Vogt-Janssen, Leiterin des städtischen Fachbereichs Senioren, mit Blick auf Ernst Korte. Der frühere Hanomag-Direktor hatte der Stadt Hannover nach seinem Tod 1963 seine Villa vermacht – mit der Bedingung, dass die AWO das Gebäude 99 Jahre unentgeltlich für die Seniorenarbeit nutzen kann. „Das ist ein Begegnungsort, so etwas brauchen wir heute mehr denn je. Und es hat etwas von gemütlicher Stube“, lobt Vogt-Janssen.

Das Herzstück des Ernst-Korte-Hauses: Der Klubraum hat einen neuen Anstrich bekommen, Boden und Decke wurden saniert. Hinten sieht man die Tür für den zweiten Fluchtweg. © Quelle: Elena Otto

Dach und Klubraum wurden saniert

Jahrelang war das Ernst-Korte-Haus ein Sanierungsfall. Nun hat die Stadt 250.000 Euro in die umfangreiche Renovierung des „Kleinods am Von-Alten-Garten“ investiert – so nennt Helmut Matterne, Bereichsleiter für Gebäudemanagement der Stadt, das historische Gebäude. Die Stadt sei als Eigentümerin zuständig für den Erhalt, erklärt er. Viele Personen seien an dem Sanierungsprojekt beteiligt gewesen. Projektleiterin Lara Hübner lobt die beispielhafte Zusammenarbeit mit der AWO. Besonders dringlich sei die Dachsanierung der Villa gewesen, sagt sie. „Auch das Herzstück, der Klubraum, wurde saniert.“ Die Wände erhielten einen neuen Anstrich, Fußboden und Decke wurden erneuert. Ein zweiter Fluchtweg für den Ernstfall ist nun ebenfalls vorhanden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Viele finden den Weg über die Treppen hinein ins Haus“, berichtet Vogt-Janssen. Nun ist die Freude groß, dass bald auch ein Treppenlift für einen barrierefreien Zugang in Betrieb geht. Dieser solle in Kürze funktionstüchtig sein, kündigt Matterne an. Seit Anfang des Jahres laufen wieder Angebote im Haus, das auch einen neuen Anstrich bekommen hat. „Wir freuen uns sehr, dass das Gebäude trotzdem seinen Charme behalten hat“, betont Oppenhausen.

Der Namensgeber: Im Salon hängt ein Bild von Ernst Korte - neben dem grünen Kachelofen, der noch aus seinem Besitz stammt. © Quelle: Elena Otto

Ernst-Korte-Haus ist ein wichtiger Ort für Senioren

AWO-Mitarbeiterin Jeanette Kießling hebt die Bedeutung des Ernst-Korte-Hauses hervor: „Es ist wichtig für die Menschen, dass sie ihre sozialen Kontakte in Präsenz pflegen können.“ Vielen gäben die Angebote in der Seniorenbegegnungsstätte eine Tagesstruktur, erklärt sie. Durch die zentrale Lage sei das Haus eine Anlaufstelle, die zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen sei.

Die Gruppen seien für alle offen, „wir freuen uns über neue Leute“, betont Kießling. „Es ist eine Gemeinschaft, hier finden Austausch und Begegnung statt, das Alter aktiv zu gestalten.“ Sie lobt die engagierten Ehrenamtlichen, die den Teilnehmenden vielfältige Angebote machen – von Malgruppen über Schach bis Bridge. Mehr als 200 Seniorinnen und Senioren nehmen die Angebote nun wieder wöchentlich wahr. Auch für das beliebte Repair-Café ist Ende des Jahres ein neustart geplant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Sonja Scheller