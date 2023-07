﻿Raum für „Doktorspiele“ geplant: Landesjugendamt geht gegen Kita in Hannover vor

Hannover. Es geht um Kindeswohlgefährdung: Im Auftrag des Kultusministeriums hat sich das Landesjugendamt eingeschaltet, um entsprechenden Hinweisen in einer hannoverschen Kita der Arbeiterwohlfahrt (AWO) nachzugehen. Hintergrund: In der Kita sollen sogenannte Körpererkundungsräume für das Ausleben und Ausprobieren frühkindlicher Sexualität eingerichtet werden – angeblich nach Vorgabe des Ministeriums. Kinder sollen sich dort nackt ausziehen und ihre Körper gegenseitig untersuchen und streicheln dürfen. „Es gab und gibt keine solche Vorgabe – und es wird auch in Zukunft keine geben“, betont indes Ministeriumssprecherin Britta Lüers.

AWO-Kita: Landesjugendamt sieht Kindeswohl in Gefahr

Bereits Mitte Mai hat das Ministerium Kenntnis von Elternbriefen der Kita erhalten, in denen das Konzept vorgestellt wird, das gewissermaßen einen Ruheraum für „Doktorspiele“ vorsieht. Daraufhin schaltete das Ministerium das Landesjugendamt ein.

Die Behörde habe zwei Wochen später erklärt, dass das pädagogische Konzept der Körpererkundungsräume in den AWO-Kitas so keinen Bestand haben könne und hierdurch Kindeswohl in Gefahr sei, heißt es im Ministerium. Das Landesjugendamt habe für den weiteren Betrieb der Einrichtung die Auflage gemacht, dass das pädagogische Konzept der AWO-Kitas in Hannover sowie das Kinderschutzkonzept mit externer Beratung sofort überarbeitet werden müssen. Der Kita-Träger muss dem Landesjugendamt den aktuellen Sachstand nun regelmäßig alle zwei Monate berichten – und das erstmals zum 1. August 2023.

Eltern laufen Sturm gegen das Kita-Konzept

Für etliche betroffene Eltern ist das Kita-Konzept der hannoverschen Einrichtung zum Körpererkundungsraum mehr als missverständlich, viele laufen Sturm gegen das Vorhaben und sind empört. Die Kita-Leitung hatte einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge zuvor einen Brief an die Eltern verfasst, der zehn Verhaltensregeln für den Körpererkundungsraum auflistet: Kinder hätten ein Interesse am Erkunden des eigenen Körpers oder auch von anderen Kindern, steht demnach dort unter anderem.

Weitere Punkte sind laut „Bild“ etwa, dass jedes Kind selbst entscheide, ob und mit wem es körperliche und sexuelle Spiele spielen wolle, dass Mädchen und Jungen sich nur so viel streicheln und untersuchen, wie es für sie selbst und andere Kinder angenehm sei, und kein Kind einem anderen dabei wehtut, etwas in die Körperöffnungen (Po, Vulva, Mund, Nase, Ohr) steckt oder am Körper eines anderen Kindes leckt.

Jugendpsychiaterin: „Sexraum“ in der Kita ist unnötig

„In keinem Kindergarten braucht es einen Sexraum“, betont Katrin Große-Wortmann, Kinder- und Jugendpsychiaterin in Hannover. Es gebe Aufklärungsbücher, tolles Bildmaterial und als Anschauungsmaterial medizinisch ausgerichtete Puppen.

Spielendes Kind in einer Kita: Alles nur ein Missverständnis? © Quelle: Uwe Anspach/dpa (Symbolbild)

Der AWO-Vorstandsvorsitzende Dirk von der Osten spricht von einem Missverständnis. „Eine Information einer unserer Kitas an die Eltern der Einrichtung Anfang Juni führt zu Falschinformationen und Missverständnissen über das, was unsere Pädagogik beinhaltet“, sagte er auf Anfrage. Leider sei der Elternbrief an einer Stelle missverständlich formuliert worden.

So gebe nicht das Kultusministerium vor, Orte für Körpererkundungsspiele zu schaffen, sondern der Träger habe die Kitas aufgefordert, geschützte Orte in den Kitas zu definieren, damit die Kinder in den Einrichtungen geschützt seien – vor den Blicken Fremder. „Der Brief der Kita-Leitung war missverständlich und nicht mit der Fachberatung im Vorfeld abgestimmt und genehmigt worden“, betont von der Osten. In den Kindertagesstätten gebe es keine Räume, in denen Kinder zu Nacktheit, Körpererkundungsspielen aufgefordert oder motiviert würden.

Landesjugendamt muss Konzepte prüfen

Richtig sei vielmehr, dass alle Kindertagesstätten in Niedersachsen zum 31. Juli ein Kinderschutzkonzept erarbeiten müssten. „Dieses stellt den Schutz der Kinder vor Gewalt auf allen Ebenen innerhalb unserer Einrichtungen sicher. Die Phase, in der sich Kinder für ihre und die Körper anderer Kinder interessieren, stellt nur einen kleinen Ausschnitt des Kinderschutzkonzeptes dar“, sagt der AWO-Vorstand. Das Konzept müsse bei der zuständigen Aufsichtsbehörde des Landesjugendamtes eingereicht und geprüft werden.

Des Weiteren müsse der Träger, da alle AWO-Kitas in Hannover von der Problematik betroffen seien, bis Ende Juli alle Eltern dieser Einrichtungen zur Klarstellung und Erläuterung des Sachverhalts anschreiben sowie zum Kontakt mit der Aufsichtsbehörde informieren. „Für die Mitarbeitenden und die Eltern der Kita, die stark verunsichert und verängstig aufgrund der Angriffe von außen sind, gibt es eine Ansprechpartnerin der Kita-Fachberatung in der Einrichtung“, sagt von der Osten.

Marco Brunotte vom Bezirksverband der AWO distanziert sich ausdrücklich von dem Konzept. „Wir lehnen so etwas entschieden ab und werden das in unseren rund 80 Einrichtungen nicht anwenden – es gibt ja keine einheitlichen pädagogischen Konzepte.“

