﻿Gegen Langeweile im Alter: Neues AWO-Projekt etabliert sich in Anderten und List

Anderten. Ob Boulenachmittag, Computerkurs oder Nachbarschaftskaffee: Das neue AWO-Projekt, bei dem Ältere sich über Freizeitaktivitäten oder Erwerbsarbeit im Bezirk informieren können, ist gefragt.

Um das neue AWO-Angebot „Mittendrin älter werden – aktiv vor Ort“ kümmern sich Kaja Tippenhauer und Khatia Rauer. Die beiden seien viel unterwegs, sagt Silke Oppenhausen, die das AWO-Projekt mitbetreut. „Mit ihrem Bollerwagen, Klappstühlen und Kaffee sind sie im Stadtbezirk unterwegs“, so Oppenhausen. An den Haltepunkten biete sich das Duo als Gesprächspartner an. Auf Wunsch informierten sie dann über die verschiedenen Angebote im Stadtteil oder redeten einfach mit den Menschen – mit immer größerem Erfolg. „Die Kolleginnen gehen mittlerweile weniger auf die Menschen zu, sondern werden angesprochen“, weiß Oppenhausen.

Immer wieder Standortwechsel

Um an möglichst vielen Standorten im Stadtbezirk präsent zu sein, wechsele das Duo immer wieder seine Standplätze. „Seit einiger Zeit haben wir aber eine Liste mit festen Standorten und Zeiten“, sagt Oppenhausen. So seien die Kolleginnen der AWO in Anderten beispielsweise Am Tiergarten 2 vor dem dortigen Netto-Markt, an der Haltestelle Königsberger Ring und auf der Pumpstraße Höhe Sparkasse zu finden. Zusätzlich bestehe aber auch die Möglichkeit das Team zu ihren Sprechzeiten – immer donnerstags von 14 bis 16 Uhr – in der Anderter Begegnungsstätte, am Walter-Clemens-Platz 1, zu besuchen.

Entstanden ist das Projekt im Rahmen des Europäischen Sozialfonds Plus. So hatte die EU in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend eine Förderung zur „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen“ ausgeschrieben, auf die sich die AWO bewarb – und den Zuschlag bekam. „Das ist eben jetzt auch unser Ziel“, sagt Silke Oppenhausen. „Wir wollen den Senioren im Stadtbezirk Teilhabe ermöglichen und ihnen zeigen, wie sie sich noch besser integrieren können.“

Gutes Netzwerk im Stadtteil

Die Möglichkeiten sind dabei teilweise von der AWO selbst organisiert, teilweise aber auch von externen Anbietern. Für das entsprechend breite Angebot sorgt Kaja Tippenhauer. Sie sei bereits seit einigen Jahren im Stadtbezirk unterwegs und habe sich so ein Netzwerk aufgebaut, mit dem sie über nahezu alle aktuellen Angebote informiert sei, erzählt Oppenhausen. Neben der Arbeit in Anderten ist das Team der AWO auch in der List unterwegs.

