﻿In der Nacht: Sperrung vom Messeschnellweg (B6) in beiden Fahrtrichtungen

In der Nacht auf Donnerstag muss der Messeschnellweg (B6) zwischen dem Seelhorster Kreuz und Mittelfeld erneut voll gesperrt werden – und zwar in beiden Fahrtrichtungen. Autofahrerinnen und Autofahrer werden über ausgeschilderte Strecken umgeleitet.

Hannover. Für den Abschluss der Arbeiten an der Sonnenlandbrücke muss ein Teilstück des Messeschnellwegs (B6) in Hannover erneut gesperrt werden – und das in beiden Fahrtrichtungen. Von Mittwoch, 23. November, 20.30 Uhr, bis Donnerstag, 24. November, 5.30 Uhr, können Autofahrende die Strecke zwischen der Ausfahrt Mittelfeld und dem Kreuz Seelhorst nicht nutzen.

Die Verkehrsführung erfolgt über beschilderte Umleitungsstrecken, wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilt. Sie empfiehlt zugleich, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren.

Abschluss der Instandsetzungsmaßnahmen an Sonnenlandbrücke

Mit dem Abbau der Gerüste und den nachfolgenden Reinigungsarbeiten in dieser Nacht werden die Instandsetzungsmaßnahmen an der Geh- und Radwegbrücke über die B6 abgeschlossen, die am 3. Oktober begonnen hatten.

Die Sonnenlandbrücke selbst war für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer für etwa drei Wochen gesperrt. Die Baukosten belaufen sich auf rund 95.000 Euro, erneuert worden sind der Belag und das Geländer.

