﻿Unfall auf der B6: Zwei Motorräder und ein Pkw beteiligt

Flughafen Hannover-Langenhagen

Zu betrunken, um an Bord zu kommen: Frau fliegt ohne ihren Ehemann in den Urlaub

Ein Mann durfte am frühen Freitagmorgen nicht an Bord eines Flugzeugs. Der Grund: Er war zu betrunken und torkelte schon an der Kontrolle des Flughafens Hannover-Langenhagen. Das machte seine Frau offenbar so wütend, dass sie kurzerhand in den Flieger stieg und allein in den Urlaub flog.