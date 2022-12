﻿B6: Keine Einschränkungen auf dem Westschnellweg während der Weihnachtsferien

Die Erhaltungsarbeiten an der Stützmauer und die Erneuerung der Schutzplanken am Westschnellweg verlängern sich bis zum 27. Januar. Während der Weihnachtsferien gibt es zu keine Einschränkungen.

Hannover. Aufgrund schlechter Witterungsbedingungen verlängern sich die Erhaltungsarbeiten am Westschnellweg bis zum 27. Januar. Das Land Niedersachsen lässt auf der B6 im Bereich Dorotheenstraße 75 in Fahrtrichtung Garbsen Arbeiten an der Stützmauer durchführen und die Schutzplanken erneuern. Während der Weihnachtsferien ruhen die Arbeiten, sodass ab dem 22. Dezember die Hauptfahrspuren vorübergehend wieder für den Verkehr freigegeben werden. Ab dem 9. Januar werden die Arbeiten fortgesetzt. Der Verkehr wird dann einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Genauer Zustand der Stützmauer konnte vorher nicht ermittelt werden

Die Maßnahmen an der Stützmauer waren nötig geworden, da während der Erhaltungsarbeiten zuvor im Streckenabschnitt festgestellt wurde, dass die Mauer die statischen Voraussetzungen für die neue Schutzplanke nicht erfüllt. Zudem stellte sich heraus, dass die Dicke des Bauwerks größer war als angenommen. Da die Stützwand direkt an den Westschnellweg angrenzt, konnten die vorab durchgeführten Messungen nicht genau durchgeführt werden.

Von Lucas Kreß