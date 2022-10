﻿Baby in Mülltonne: Ermittler in Hannover geben neue Gutachten in Auftrag

Die Ermittlungen zum toten Säugling in einem Abfallbehälter in Hannover-Misburg dauern nach wie vor an. Laut Staatsanwaltschaft ist auch fünf Monate nach dem Fund völlig offen, ob der kleine Junge wirklich lebte oder bloß dazu in der Lage gewesen wäre. Weitere Gutachten sind angefordert.

Hannover. Fünf Monate nach dem schrecklichen Fund einer Babyleiche in einer Mülltonne ist weiter unklar, ob der Säugling zum Zeitpunkt seiner Geburt gelebt hat. Wie die Staatsanwaltschaft Hannover jetzt auf Anfrage mitteilte, sind deshalb weitere Gutachten in Auftrag gegeben worden. "Aus den vorherigen haben sich neue Fragen ergeben", sagt Sprecher Can Türkay. Die Eltern selbst meldeten sich am 24. Mai bei der Polizei und gaben an, das tote Baby liege in einem Abfallbehälter in Misburg-Nord.

Laut Türkay ist es sehr schwer und gleichzeitig extrem entscheidend, „ob der Säugling wirklich lebte oder er nur möglicherweise am Leben war“. Dieser Aspekt müsse klar sein, damit der Fall als Tötungsdelikt oder unter Umständen lediglich als unerlaubtes Entsorgen eines Leichnams einzustufen ist. Türkay: „Da verbieten sich Schnellschüsse.“ Klar ist bis jetzt bloß, dass es sich um einen kleinen Jungen handelte, der vom Entwicklungsstadium lebensfähig gewesen wäre. Dies ist aktueller Sachstand durch die Obduktion.

Die damals 27-jährige Mutter verständigte selbst die Polizei. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus, da sie offenbar frisch entbunden hatte. Ihr damals 22-jähriger Partner und mutmaßlicher Vater des Babys führte die Ermittler zum Behälter an der Schierholzstraße. Wegen der unklaren Sachlage gelten sie als Zeugen, aber nicht als Verdächtige. Im Rahmen der Untersuchungen befragte die Polizei auch Nachbarn, ob sie irgendwann Babyschreie hörten – als Indiz dafür, dass der kleine Junge zumindest kurzzeitig lebte. Aber auch das brachte offenbar kein eindeutiges Ergebnis.