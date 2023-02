﻿Kuppelshow „Bachelor“: Welche Kandidaten aus Hannover kamen – und was sie heute machen

Hannover. In den RTL-Kuppelshows „Bachelor“ und „Bachelorette“ geht es um Rosen, die Liebe und oft auch um Hannover. Einige der bekanntesten Protagonistinnen und Protagonisten des beliebten TV-Datingformats lebten oder leben noch immer in der Leine-Metropole. Zwar fanden sie nur selten die große Liebe, dafür aber umso häufiger einen lukrativen Weg ins Show-Business.

Mit Paul Janke fing alles an

Den Anfang machte Paul Janke, er ist das Urgestein unter den liebestollen Junggesellen. 2012 suchte der damals 30-jährige Blondschopf in der wiederbelebten Show seine Frau fürs Leben. Der gebürtige Hamburger war erst kurz vor dem Sendestart aus dem Pelikanviertel in der List weggezogen.

Paul Janke (rechts) spielte bei Arminia Hannover Fußball. © Quelle: Florian Petrow

In Hannover hatte Janke im Vertrieb eines bekannten Getränkeherstellers gearbeitet – und für den ambitionierten SV Arminia im Rudolf-Kalweit-Stadion Fußball gespielt. Dort hat man ihn als „netten Kerl“ in Erinnerung behalten, wie Clubchef Frank Willig seinen Ex-Spieler beschreibt. Der sagt selbst: „Hannover war eine gute Zeit.“

Janke gab in Südafrika die letzte Rose Anja Polzer – und nicht Katja Runiello aus Hannover. Zwar knisterte es zwischen den beiden, doch die damals 26-jährige Versicherungskauffrau und Tänzerin musste kurz vor dem Ende die Show verlassen. Runiello fiel in den sieben Wochen durch viel nackte Haut und derbe Sprüche auf, was ihr auch zahlreiche Negativschlagzeilen bescherte.

Heute führt sie in Hamburg ihre eigene Modelagentur. „Die Sendung war mein Sprungbrett“, sagte sie. Nackte Haut zeigt Runiello übrigens auch heute noch – und zwar einer Erotik-Plattform.

Die Ohrfeige von Yeliz Koc

Mit einer saftigen Ohrfeige hat sich Yeliz Koc aus Hannover ins Show-Gedächtnis gebrannt. Die kleine Schwester von Moderatorin Filiz Koc verpasste 2018 dem „Bachelor“ Daniel Völz eine Backpfeife. Den hatte die damals 25-Jährige zuvor geküsst, eine Rose gab es von ihm trotzdem nicht – was sie sichtlich verärgerte. Die Zuschauenden feierten in den sozialen Medien ihren schlagfertigen Abgang. „Ich hätte auch gerne die Faust genommen“, sagte Koc noch in der Sendung.

Diese Ohrfeige blieb im Gedächtnis: Yeliz Koc knallt „Bachelor“ Daniel Völz eine. © Quelle: RTL

Inzwischen ist Yeliz Koc bei einschlägigen Fernsehsendern bekannter als ihre große Schwester. Mit Johannes Haller (ein „Bachelorette“-Kandidat) lieferte sie sich einen „bösen Rosenkrieg“, wie zahlreiche Boulevard-Blätter das Liebes-Aus der beiden seinerzeit beschrieben. Aus der Beziehung mit Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht ging Kocs Tochter Snow Elanie hervor. Auch diese Trennung verlief alles andere als geräuschlos. Inzwischen hat Koc ihr eigenes TV-Kuppelformat „Make Love, Fake Love“.

Ein Florist bekommt die letzte Rose

Ganz ohne Skandale fand der Blumenhändler Jan Hoffmann 2022 sein Glück bei der „Bachelorette“. Der 31-jährige Florist bekam von Schauspielerin Sharon Battiste die letzte Rose – mit ihr ist er noch immer liiert. In den sozialen Medien zeigt sich das Paar glücklich.

Jan Hoffmann ist den Blumen treu geblieben. © Quelle: Frank Wilde

Anders als einige Vorgänger und Mitkonkurrenten aus der neunten Staffel ist Hoffmann nur selten im Fernsehen zu sehen – der Juniorchef konzentriert sich auf das familiengeführte Blumengeschäft in Hannover-Hainholz. Dort ist er überhaupt erst mit erfolgreichen Kurzfilmen bei Instagram bekannt geworden.

Der Basketball-Profi aus Hannover

Die Beziehung von „Bachelor“ Andrej Mangold zu Gewinnerin Jennifer Lange (2019) hielt immerhin fast zwei Jahre. Nach dem skandalträchtigen Auftritt beim „Sommerhaus der Stars“ ging die Beziehung zu Bruch. In Burgwedel geboren, warf der frühere Basketball-Profi unter anderem beim TKH und für den Hannover-Verein UBC-Tigers Körbe.

Andrej Mangold spielte bei den UBC Tigers in Hannover. © Quelle: Florian Petrow

Hannover ist für Mangold, der inzwischen in Köln wohnt, ein „Rückkehrort“ geblieben. Inzwischen arbeitet er als Coach, Moderator und Model – und ist noch immer in einigen Fernsehshows zu sehen.

Grass im Liebes-Glück bei „Bachelor in Paradise“

Als „Bachelor“ ließ Mangold mit Christina Grass und Sina Raffert auch zwei Hannoveranerinnen abblitzen. Grass – frühere Miss Norddeutschland – schaffte es bis in die Folge fünf. Sie drehte eine Ehrenrunde und verliebte sich beim Kuppelformat „Bachelor in Paradise“, wo Kandidatinnen und Kandidaten aus den beiden Datingshows zusammenkommen, in Marco Cerullo. Mit dem Schauspieler und Model lebt sie heute in Nienburg.

Christina Grass und Marco Cerullo haben sich bei "Bachelor in Paradise" gefunden. © Quelle: Nancy Heusel

Für Tanztrainerin Raffert aus Garbsen war das „Bachelor“-Abenteuer sogar schon viel früher beendet. Seit mehreren Jahren ist sie nun schon mit Patrick Benecke liiert. Sie leitet ihre eigene Tanzschule „Beyoutiful“. Mit Benecke nimmt sie immer mal wieder an TV-Spielshows teil.

Drei Bachelor und ein Garbsener Geschwisterpaar

Neben Janke und Mangold gab es sogar einen dritten „Bachelor“, der mal in Hannover gelebt hat. Christian Tews suchte 2014 die Frau seines Lebens. Der Unternehmer ist in Hannover geboren worden, zog dann aber mit drei Jahren nach Düsseldorf. Tews war der erste Fernseh-Rosenkavalier, dessen Beziehung über die Ausstrahlung der Sendung hinaus hielt – allerdings nur für rund fünf Wochen.

Übrigens: Garbsen spielt bei einer anderen Seltenheit des Kuppelformats eine Hauptrolle. Mit Katie Steiner und Cornelis Steiner – beide kommen gebürtig aus dem Nordwesten der Region – waren zwei Geschwister in der RTL-Show zu sehen. Natürlich aber nicht zeitgleich: Das einstige Playmate Katie Steiner buhlte 2013 mehr oder minder erfolgreich um Rechtsanwalt und Model Jan Kralitschka. Inzwischen arbeitet sie als Moderatorin und ist Mutter eines Jungen.

Cornelis Steiner bei „Bachelor in Paradise“. © Quelle: RTL/TVnow

Cornelis Steiner muss wenige Monate später in der fünften Nacht der Rosen bei „Bachelorette“ Anna Christina Hofbauer gehen. Im Interview sagte der damalige Lehramtsstudent, dass er „die Show genossen“ habe.

Von Hannover nach Istanbul

In den vergangenen Jahren mehrten sich die Auftritte von Kandidatinnen aus Hannover. Die Studentin Esther Kobelt und die Bankkauffrau Jacqueline Bikmaz versuchten 2021 das Herz von Niko Griesert zu erobern. Mitten in der Corona-Pandemie schafften sie es immerhin bis in Folge 6, einen Kuss mit dem begehrten Junggesellen aber gab es nicht.

Messehostess Luisa und Studentin Lina Kolodochka bildeten zusammen mit Koc ein Hannover-Trio, das um „Bachelor“ Völz buhlte. Beide aber kamen nicht sonderlich weit. Kolodochka hat ihr Glück inzwischen gefunden, deutlich zu sehen an ihrem neuen Nachnamen. 2020 heiratete sie den türkischen Profifußballer Erdem Özgenç und lebt mit ihm in Istanbul. Zusammen haben sie eine Tochter.

Fobe wird zum Publikumsliebling

Sebastian Fobe dürfte nach Blumenhändler Hoffmann der bekannteste „Bachelorette“-Kandidat aus Hannover gewesen sein. Der Fitnesstrainer war 2017 der Liebling des Publikums – aber nicht ganz der von Junggesellin Jessica Paszka. Die war zuerst mit dem Gewinner ihrer Staffel zusammen, inzwischen ist sie mit dem Zweitplatzieren Johannes Haller verheiratet – der wiederum vorher mit Yeliz Koc zusammen war. Sie merken schon, die „Bachelor“-Familie ist klein.

Sebastian Fobe beim Training im Studio Gravity in der Südstadt. © Quelle: Philipp Von Ditfurth

Zurück zu Fobe: Der lebte bis vor Kurzem noch in Stelingen bei Garbsen und liebte die Ruhe im Dorf, wie er im Interview verriet. Inzwischen hat er die Idylle gegen den Trubel eingetauscht und ist nach Berlin gezogen. Zum „Bachelorette“-Format sagt er: „Da ist ja immer Theater. Es wird so gecastet, dass Streit untereinander vorprogrammiert ist.“

Zwei Kumpel gehen freiwillig

Stefan Gritzka, besser bekannt als „Grizze“, wurde 2018 bei „Bachelorette“ Nadine Klein zum Liebling der Zuschauenden. Der Steuerfachangestellte und Amateurfußballer (unter anderem TSV Pattensen) nahm alles nicht so ernst wie seine Konkurrenz. Er sagte noch in der ersten Nacht der Rosen auf Korfu: „Ich stell’ mich hier einfach hin und knall mir ein Bier rein.”

Nur drei Folgen später packte „Grizze“ freiwillig seine Koffer und gab Klein einen Korb. Es habe nicht gefunkt. Den ganzen Trubel rund um die Sendung habe er „komplett unterschätzt“, gab er später zu. Inzwischen hat „Grizze“ geheiratet und ist Vater eines Sohnes.

Sie gingen freiwillig: Hendrik Luczak und Stefan Gritzka waren beide im TV-Kuppelformat zu sehen. Zusammen entwickelten sie auffällige E-Bikes. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Nach der Show widmete sich Gritzka zusammen mit zwei Freunden einem Start-Up, das auffällige E-Bikes im Chopper-Style verkauft. Einer der beiden Kumpels startete drei Jahre später seine „Bachelorette“-Karriere: Key-Account-Manager Hendrik Luczak hatte 2021 ein kurzes Gastspiel bei Maxime Herbord. Er verließ die Villa in Griechenland – wie auch „Grizze“ – freiwillig. „Das Format ist befremdlich für mich“, gestand der Hüne aus der List in einem Vieraugengespräch mit der Auserwählten.

Der frühere Eldagser probierte es 2022 dennoch ein weiteres Mal mit der Liebe im TV in der RTL-Sendung „Take me out“. Sein Hannover-Kompagnon bei der „Bachelorette“ Kevin Ullmann musste in Folge Fünf gehen. Mit seinen Yoga- und Meditations-Übungen blieb der damals 27-Jährige im Gedächtnis.