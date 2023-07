﻿RTL-„Bachelorette“ gibt Thomas Dinh Van aus der Region Hannover einen Korb

Hannover. Das war ein kurzer Auftritt: Er war gerade mal in der ersten Folge der „Bachelorette“ zu sehen, dann war auch schon Schluss für Thomas Dinh Van (29) aus Langenhagen. Jennifer Saro (27) wollte ihn nicht mehr dabei haben in der RTL-Kuppelshow, die läuft nun mittwochs ab 20.15 Uhr ohne den 29-Jährigen weiter.

Ist er enttäuscht? „Ich bin nicht enttäuscht, ich sehe alles optimistisch. Und nehme die Erfahrung mit“, erklärte Dinh Van hinterher. Woran es gelegen haben könnte, umschreibt er schlichtweg so: „Es gab einfach keine richtige Verbindung zwischen uns.“ Dabei hatte die Sendung vielversprechend angefangen: „Ich habe Lust, mich zu verlieben“, sagte die Influencerin in der Auftaktshow. Sie ist seit fünf Jahren als Single unterwegs, wittert in der Sendung eine relativ große Chance, dem Richtigen zu begegnen. „Es gibt nicht viele Situationen, in denen man 20 Männer gleichzeitig daten kann.“

Die Berlinerin mit bayerischen Wurzeln stellte von Anfang an klar: „Ich brauche keinen Mann. Wenn ich mir einen aussuche, dann, weil ich ihn will.“ Und so etwas wie das Gegenteil von aussuchen ist eben aussortieren, Thomas Dinh Van hat von der 27-Jährigen keine der begehrten Rosen erhalten, die in der Show jeweils das Ticket für die nächste Runde sind.

Hatte seine heißen Erlebnisse mit der Schweizer „Bachelorette“: Amir Hosseiny bei einem Einzeldate mit Yara Buol. © Quelle: Screenshot CH Media

Einer, der sich mit dem Kennenlernen von Frauen vor laufender Kamera auskennt, ist Amir Hosseiny (27). Er war kürzlich bei der Schweizer Ausgabe der „Bachelorette“ dabei, hat da um die Gunst von Yara Buol (25) gekämpft. Mit seinem Charme schaffte es der Hannoveraner bis ins Halbfinale, musste den Weg für seine Konkurrenten dann aber frei machen. Hosseiny hat sich die aktuelle Folge der „Bachelorette“ angeschaut und relativ schnell erkannt, dass „Thomas irgendwie total untergangen ist“.

Kennenlerngag ist misslungen

In seinen Augen hat Dinh Van seine Chance nicht genutzt, „sich ausreichend auf Gespräche mit der ,Bachelorette’ vorzubereiten. Und ich weiß, dass man vor Ort genug Zeit hat, sich zu überlegen, was für coole Fragen man ihr stellen kann“. Der 27-Jährige hatte den Eindruck, dass der Mann aus Langenhagen „langweilige Dinge mit ihr besprochen hat. Es wirkte wie ein Fragebogen, wie ein Verhör.“ Und seinen misslungenen Gag, dass Thomas Dinh Van als Vietnamese Heimvorteil in Thailand hat (da wurde gedreht), ging auch so ziemlich in die Hose.

Wie auch immer, irgendwann kommt bestimmt seine Traumfrau ums Eck: „Ich bin offen für alles und lasse es entspannt auf mich zukommen. Ich erzwinge nichts“, sagt Dinh Van. Das ist wahrscheinlich auch das Beste.

