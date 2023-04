﻿Amir Hosseiny (27) aus Hannover bei der Schweizer Bachelorette dabei

Kuppelshow im TV

Versucht, das Herz der Schweizer Bachelorette zu erobern: Amir Hosseiny aus Hannover ist Kandidat in der Kuppelshow.

Mittlerweile sieht man Amir Hosseiny (27) gar nicht mehr an der Theke, sondern fast nur noch am Bildschirm: Der Barkeeper aus Hannover ist ab dem 17. April Kandidat bei der „Bachelorette“ – er kämpft in der Schweiz um die Gunst von Yara Buol (27).

Mirjana Cvjetković WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket