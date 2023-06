Maschsee oder doch lieber die Ricklinger Kiesteiche: Sie suchen an heißen Tagen eine Abkühlung? Hier finden Sie alle Informationen über die Badeseen in der Stadt Hannover auf einen Blick.

Hannover. Wohin an sonnigen und warmen Tagen in der Region Hannover? Da ist Abkühlung gefragt. Ideale Bedingungen für ein paar Stunden am Badesee.