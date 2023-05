﻿Frische Brötchen am Feiertag: Diese Bäcker haben Pfingstmontag in Hannover geöffnet

Service

Guter Start in den Tag: Auch am Pfingstmontag müssen die Menschen in Hannover auf frische Brötchen vom Bäcker nicht verzichten.

Letzter Feiertag im Mai: Am Pfingstmontag haben die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder frei. Wer den Feiertag mit frischen Brötchen beginnen will, wird in unserer Übersicht über geöffnete Bäckereien in Hannover bestimmt fündig.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket