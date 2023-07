Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) hat Ford Transits zurückgerufen, weil im Extremfall ein Motorstillstand drohe. Bäckermeister Thomas Wucherpfennig, der ein Geschäft in Bolzum (Sehnde) betreibt, hat einen defekten Transit. Und er fühlt sich vom Hersteller seit drei Monaten hingehalten.

Bolzum. Rund 17.000 Euro hat Bäckermeister Thomas Wucherpfennig für seinen Ford Transit Custom ausgegeben. Er braucht das Fahrzeug beruflich, um seine Backwaren von Algermissen (Kreis Hildesheim) in die Filiale in den Sehnder Ortsteil Bolzum zu fahren. Doch seit dem 6. April steht der Transit ungenutzt auf dem Gelände eines Autohauses in Hildesheim. „Praktisch stillgelegt,“ wie sein Anwalt Richard Stolte aus Hannover feststellt.