﻿Diese Bäckereien in der Region Hannover haben Ostern 2023 geöffnet

Wunstorf: Unbekannter Täter bricht in Tierarztpraxis in Kolenfeld ein

Wegen eines Einbruchs in ihre Praxis in Wunstorf-Kolenfeld in der Nacht von Freitag auf Sonnabend konnte die Tierärztin ihren Notdienst am Wochenende nicht versehen und hat einen Hilferuf an die Kollegen in Wunstorf und Umgebung geschickt.