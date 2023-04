﻿Bahn-Streik am Freitag: In Hannover fallen auch die S-Bahnen aus

Die EVG hat auch ihre Mitglieder bei der Transdev-Gruppe zum Streik am Freitag aufgerufen. Die S-Bahnen in Hannover werden bis mittags ebenso nicht fahren können wie die Regionalzüge von Metronom, Erixx und Enno. Und das, obwohl voraussichtlich genügend Fahrpersonal zur Verfügung stünde.

Hannover. Der Bahn-Streik am Freitag, 21. April, trifft in Hannover auch den Nahverkehr: Am Vormittag werden in der Region Hannover keine S-Bahnen fahren. Damit müssen Pendlerinnen und Pendler auf andere Verkehrsmittel oder auf das Auto umsteigen.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ruft für Freitagvormittag zum Warnstreik auf, weil sie im Tarifstreit mit mehrern Unternehmen die Angebote der Arbeitgeber für nicht ausreichend hält. Die Beschäftigten sollen die Arbeit von 3 Uhr bis 11 Uhr niederlegen. Die Deutsche Bahn (DB) hat bereits mitgeteilt, dass sie den Fernverkehr ab 13 Uhr schrittweise hochfahren will und rät dazu, Reisen nach Möglichkeit zu verschieben.

EVG-Streik in Hannover: Stillstand, weil die Stellwerke bestreikt werden

Nun weitet sich der Streik auch auf den Nahverkehr aus. Wie die Gewerkschaft bestätigt, werden wie schon beim bundesweiten Streik am 27. März auch die für den Betrieb wichtigen Stellwerke der DB Netz AG bestreikt. Und sind diese nicht besetzt, kann kein Zug rollen.

Obendrein hat die EVG am Donnerstag auch ihre Mitglieder bei der Transdev-Gruppe zum Streik aufgerufen, die in Hannover für den Betrieb der S-Bahnen zuständig ist. Zwar stehe prinzipiell wohl ausreichend Fahrpersonal für einen regulären S-Bahn-Betrieb in der Region zur Verfügung, teilte Transdev mit. Doch wegen des zu erwartenden Streiks in den Stellwerken geht das Unternehmen davon aus, dass wie schon beim bundesweiten gemeinsamen Streiktag von EVG und Verdi alle Bahnen den Vormittag über stillstehen.

Zwischen Hannover und Hameln sowie zwischen Hannover-Messe/Laatzen und Hildesheim wird während der Streikzeit bis Freitagmittag ein sogenannter Busnotverkehr eingerichtet. Weitere Strecken sind aktuell in Vorbereitung, allerdings sei die Anzahl verfügbarer Busse von Drittanbietern wegen der Hannover Messe stark eingeschränkt und auch die lokale Verfügbarkeit der Fahrzeuge sei sehr eng, so die S-Bahn.

Bahn-Streik: Auch Metronom und Erixx fahren vorübergehend nicht

Bereits am Mittwoch hatten die Unternehmen Metronom, Enno und Erixx ihre Fahrgäste darüber informiert, dass bei ihnen zwar nicht gestreikt werde, ihre Regionalzüge „in der Zeit wahrscheinlich trotzdem stehen bleiben“. Die Unternehmen wollen versuchen, kurzfristig einen Busnotverkehr für den Morgen und Vormittag zu organisieren. Mit Ende des Streiks um 11 Uhr würden die Einschränkungen allerdings nicht schlagartig enden: „Ein stabiler Betrieb wird erst in den späten Nachmittagsstunden erwartet. Bis dahin ist mit weiteren Verzögerungen und Verspätungen zu rechnen“, heißt es.

Anders als beim bundesweiten Streiktag im März ruft die Diensteistungsgewerkschaft Verdi am Freitag nicht zum Streik auf. Das bedeutet, dass Busse und Stadtbahnen in Hannover und im Umland wie gewohnt fahren.