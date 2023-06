﻿Verspätungen im Bahnverkehr: Brand an Bahnanlagen im Stadtteil Bult

Hannover

Urteil zum Mord an Borys L.: Das Landgericht Hannover hat am Montag Denis S. und Igor F. jeweils zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Nach Überzeugung des Gerichts haben die beiden Männer den Autohausbesitzer in Ledeburg mit mehreren Schüssen getötet. War es ein Auftragsmord? Diese Frage konnte das Schwurgericht nicht beantworten.