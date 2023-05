﻿Verspätungen im Bahnverkehr nach Sperrung zwischen Hannover Hauptbahnhof und Wunstorf

Kostenfrei bis 16:30 Uhr lesen

Appell

Vatertag in Hannover: Polizei und Krankenhäuser rufen zur Vernunft auf

Bier, Musik und Bollerwagen: Am Vatertag feiern viele Männer ausgelassen überall in der Region Hannover. Je später es wird, desto eher fällt die Hemmschwelle. Schon im Vorfeld appellieren Polizei und Krankenhäuser an die Feiernden, friedlich zu sein.