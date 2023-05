﻿Bahnhof Nordstadt: Bäume müssen für Veloroute und Hochbahnsteig fallen

Kinder tauschen Spielzeug

Funtasiewerkstatt öffnet am Muttertag den ersten Tauschflohmarkt in Kirchhorst

In der Funtasiewerkstatt öffnet am Muttertag erstmals ein Tauschflohmarkt. Kinder können ihr Spielzeug abgeben, Gutscheine dafür erhalten und diese wiederum einsetzen, um anderes Spielzeug erhalten. Und auch an die Eltern ist bei der Premiere in Kirchhorst gedacht.