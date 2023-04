﻿Bahnhof Langenhagen Pferdemarkt: 13-Jähriger wird durch Stromschlag lebensgefährlich verletzt

Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr

Ein Jugendlicher ist durch einen Stromschlag am Bahnhof Langenhagen Pferdemarkt am Sonntagabend lebensgefährlich verletzt worden. Die Retter brachten ihn in eine Klinik. Der Bahnhof wurde gesperrt. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an.

