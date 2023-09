﻿Bahnstörung bei Wunstorf: Züge rollen erst Freitag wieder normal

Hannover. Die Bahnprobleme nach dem Güterzugbrand bei Wunstorf halten länger an als befürchtet. Die Deutsche Bahn hat inzwischen ihre Liste an Zugausfällen und Verspätungen auf den kompletten Donnerstag, 28. September, ausgeweitet. Die S-Bahn Hannover spricht sogar davon, dass der Abschnitt sogar erst wieder „voraussichtlich mit Betriebsstart“ in der Nacht zu Freitag komplett befahrbar sein wird.

Täglicher Betriebsstart ist gegen 4 Uhr. Somit wird die Strecke seit dem Brand in der Nacht zu Dienstag, 26. September, zwischen Wunstorf und Haste nach derzeitigem Stand drei volle Tage gesperrt sein. Die Zugbindung bleibt aufgehoben, Reisende können auch zu einem späteren Datum aufbrechen. Auf Nachfrage hält sich die Deutsche Bahn mit einer Bestätigung noch zurück, will die Angaben der S-Bahn aber auch nicht dementieren. Zurzeit ist ein Gleis wieder frei, die aufwendigen Reparaturarbeiten am zweiten Schienenstrang dauern dagegen weiter an, unter anderem an der abgerissenen Oberleitung.

Mächtiges Feuer: Ein Drohnenfoto zeigt den Brand in der Nacht zu Dienstag auf dem Bahngleis mitten in Wunstorf. © Quelle: Feuerwehr Wunstorf

Nach Waggonbrand bei Wunstorf: Verspätungen, Ausfälle, Umleitungen bei IC und ICE

Die Folge: Mittwoch und Donnerstag verspäten sich weiter alle ICE zwischen Hamm und Hannover um 15 Minuten, IC sind auf der Strecke eine Stunde länger unterwegs. Zwischen Hannover und Osnabrück verzögern sich die IC-Fahrpläne um eine Viertelstunde. Des Weiteren fallen am Donnerstag alle ICE-Sprinter, die normalerweise nonstop zwischen Köln und Berlin pendeln, komplett aus. Am Mittwoch verkehren sie dagegen noch auf einer 60 Minuten längeren Umleitung mit Stopp in Hannover. Immerhin: Die IC-Züge von und nach Amsterdam, die am Mittwoch noch zwischen Bad Bentheim und Berlin ausfallen, sollen ab Donnerstag wieder durchfahren.

Beim Nahverkehr bleibt es weiter bei den massiven Einschränkungen: Stündlich fährt die Westfalenbahn (RE70) zwischen Hannover und Minden. Die S1 pendelt dagegen nur zwischen Minden und Stadthagen beziehungsweise Wunstorf via Hannover und Barsinghausen bis Haste. Die S2 (Nienburg – Haste) und S21 (Barsinghausen – Hannover) fahren laut Transdev „planmäßig, jedoch mit Verspätungen aufgrund der noch anhalten Reparaturarbeiten“. Da außerdem der Fernverkehr die Strecke mitbenutzt, müssen sich Reisende auf spontane Verspätungen und Teilausfälle einstellen.

Reisende sollten Verbindungen vorab prüfen

Reisende sollten deshalb vor Fahrtantritt prüfen, ob ihre Verbindungen wie geplant stattfinden. Dies geht online oder in der App, aber auch telefonisch bei der Reiseauskunft unter der Nummer (030) 2970.

