﻿Bahnstreik: In Hannover stehen die S-Bahnen voraussichtlich zwei Tage still

Hannover. Menschen in der Region Hannover müssen sich auf den nächsten Streik einstellen – und der hat es in sich: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat ihre Mitglieder zur Arbeitsniederlegung von Sonntag, 14. Mai, ab 22 Uhr bis Dienstag, 16. Mai, um 24 Uhr aufgerufen. Der Regional- und Fernverkehr wird für 50 Stunden lahmgelegt, so soll der Druck auf die Arbeitgeberseite massiv erhöht werden. In Hannover wird der Ausstand aller Voraussicht nach auch den S-Bahn-Verkehr treffen.

Zwar ist der S-Bahn-Betreiber Transdev direkt nicht von den Streiks betroffen. Allerdings ruft die EVG auch zum Streik in den Stellwerken auf. Sind diese nicht besetzt, geht auf den Gleisen nichts mehr, ganz gleich ob im Fern- oder im Nahverkehr. Bereits beim jüngsten EVG-Streik Ende April hatten die S-Bahnen in Hannover aus diesem Grund weitgehend stillgestanden. Auch in diesem Fall sei davon auszugehen, dass die Stellwerke bestreikt würden, heißt es seitens der EVG.

EVG-Streik vom 14. bis 16. Mai: In Hannover fahren keine Züge

Für Hannover hieße das, dass weder die S-Bahn Hannover noch Metronom, Erixx und Enno am Montag und Dienstag durch die Region fahren können. Genau so verhielt es sich bereits bei den beiden vorherigen Warnstreiks in diesem Frühjahr: ganztägig am „Super-Streiktag“ am Montag, 27. März, sowie am Freitag, 21. April, von Betriebsbeginn bis mittags.

Eine Möglichkeit für manche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die den Weg zur Arbeit mit den „Öffis“ bestreiten, könnte es am Montag und Dienstag sein, auf die Stadtbahnen und Busse der Üstra sowie die Busse von Regiobus auszuweichen: Bei diesen beiden Unternehmen ist die Streikgefahr mittlerweile gebannt.

Hintergrund des Streiks: Seit Februar verhandelt die EVG mit der Deutschen Bahn und 50 weiteren Eisenbahn-Unternehmen über einen neuen Tarifvertrag für rund 230.000 Beschäftigte. Ziel sind mindestens 650 Euro mehr pro Monat oder zwölf Prozent bei den oberen Einkommen – bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Bahn will sich dagegen am Abschluss des öffentlichen Dienstes orientieren, der Ende April erzielt wurde. Nächste Gesprächsrunde: Dienstag, 23. Mai.