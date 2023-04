﻿Kein Chaos und gelassene Fahrgäste – so wirkt sich der Bahnstreik am Freitag im Hauptbahnhof Hannover aus

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte für Freitagvormittag zum Warnstreik aufgerufen – bis 11.30 Uhr fuhren die S-Bahnen in Hannover ebenso nicht wie die Regionalzüge von Metronom, Erixx und Enno. Auch die Fernverkehrszüge rollten in Hannover erst gegen 13.40 Uhr wieder.

Hannover. Auf Gleis drei im Hauptbahnhof Hannover breitet sich eine gewisse Hektik aus. Menschen laufen an dem Zug entlang und ziehen ihre Koffer neben sich her. Sie wollen den ersten ICE nach Streikende unbedingt erwischen. Eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn erklärt Reisenden geduldig, ob sie diesen nehmen können, um zu ihrem Ziel zu gelangen. Als der ICE nach Interlaken Ost um 13.41 Uhr losfährt, ist er zwar gut belegt, aber niemand steht erkennbar in den Gängen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Großes Chaos bleibt aus

Das große Chaos am Hauptbahnhof Hannover ist ausgeblieben. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte für Freitagvormittag zum Warnstreik aufgerufen, weil sie im Tarifstreit die Angebote der Arbeitgeber für nicht ausreichend hält. Die Beschäftigten waren aufgefordert, die Arbeit von 3 bis 11 Uhr niederzulegen. Die S-Bahnen in Hannover fuhren bis mittags nicht, ebenso die Regionalzüge von Metronom, Erixx und Enno. Die Deutsche Bahn (DB) plante, den Fernverkehr ab 13 Uhr schrittweise wieder hochzufahren.

Gegen 11.30 Uhr rollen denn auch die ersten Regionalbahnen wieder, ab 13.41 Uhr der erste ICE. Gebannt schauen die Menschen auf die große blaue Anzeigetafel in der Eingangshalle des Hauptbahnhofes. Sobald sich darauf etwas tut, setzen sie sich schnell in Bewegung – oder bleiben enttäuscht stehen. Denn einige Züge fallen vereinzelt doch noch aus. Eine der Wartenden möchte mit der S 5 zum Flughafen und von dort weiter nach London in der Urlaub. „Falls die nächste Bahn nicht kommt, muss ich mir ein Taxi für 40 Euro nehmen“, sagt die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Vom Streik wisse sie nichts.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuversichtlich: Julia Clavel möchte von Freiburg nach Kiel – und macht Station in Hannover. © Quelle: Laura Ebeling

Gestrandet am Hauptbahnhof Hannover

Ganz im Gegensatz zu Julia Clavel: Sie hat umgeplant. „Ich bin extra gestern aus Freiburg losgefahren“, erzählt sie. Die Nacht habe sie in Hannover im Hotel verbracht, um pünktlich um 11 Uhr in der ersten Regionalbahn Richtung Norden sitzen zu können. Duncan Mitchelson wollte von Bad Harzburg nach Zürich. Sein Nachzug um 1 Uhr wurde allerdings gestrichen – daher saß er seit Donnerstagnacht gegen 23 Uhr in Hannover fest. Ähnlich erging es Bastian Pecher. Beide verbrachten die Nacht am Hauptbahnhof – können die Streiks aber vollkommen nachvollziehen. „Ich bin noch auf gut Glück gestern Abend in den Zug gestiegen“, sagt Pecher. Doch auf seinem Weg von Kiel nach Erlangen kam er gegen 18 Uhr nicht mehr aus Hannover weg – und hofft nun, dass sein Zug in den Süden bald fährt. Die Deutsche Bahn teilte auf ihrer Website mit, dass es am Freitag noch zu Beeinträchtigungen kommen könne.