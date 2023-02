﻿Oberleitungsschaden zwischen Hannover und Celle: Strecke ist gesperrt, Züge sind verspätet

Hannover. Die Strecke zwischen Hannover Hauptbahnhof und Celle ist wegen eines Oberleitungsschadens gesperrt. Züge des Nah- und Fernverkehrs werden umgeleitet. Deshalb kommt es zu Verspätungen der Züge in beiden Richtungen auf dem Weg nach und von Hamburg. Fahrgäste sollten sich vorab informieren, ob ihre Verbindung betroffen ist.

Der Metronom RE2 fährt darum über Lehrte. Die Halte Großburgwedel, Isernhagen und Langenhagen entfallen. Ein Busersatzverkehr zwischen Langenhagen und Celle ist eingerichtet. Auch der RE3 weicht über Lehrte aus. Die Fahrzeit verzögert sich darum um etwa 20 Minuten.

Auch ICEs und ICs der Bahn betroffen

Auch die Fernzüge der Deutschen Bahn müssen auf die Umleitung ausweichen. Die Züge legen keinen weiteren Zwischenhalt ein, verspäten sich allerdings etwa 30 Minuten in beiden Richtungen. Teilweise fahren Züge am Hauptbahnhof in Hannover von einem anderen Gleis ab. Reisende werden gebeten, auf Anzeigen und Ansagen zu achten.