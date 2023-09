Streetart in Hannover: Mehr als 150 Banksy-Reproduktionen ab 20. Oktober im Aufhof

Hannover. Seine Werke schmücken Garagentore, Mauern, Straßenwände und U-Bahn-Schächte, trotzdem erzielen sie bei Auktionen Millionenbeträge: Banksy. Mit originalgetreuen Reproduktionen des Graffiti-Künstlers kommt jetzt die Ausstellung „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ nach Hannover – und gastiert im ehemaligen Kaufhaus an der Marktkirche. Das Aufhof-Team übergibt den Veranstaltern extra eine eigene Etage für die Ausstellung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Show läuft in Hannover ab dem 20. Oktober. Für Organisator Oliver Forster von COFO Entertainment ist die Veranstaltung mit den Reproduktionen eine Herausforderung. „Banksy ist in erster Linie ein Straßenkünstler. Daneben hat er ziemlich früh angefangen, immer wieder signierte Kunstwerke und Drucke in limitierter Auflage zu verkaufen“, erklärt Forster. Die meisten davon befänden sich in Privatbesitz und seien somit für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. „Wir versuchen nun, anhand originalgetreuer Reproduktionen, die besten und eindrucksvollsten Motive an nur einem Ort erlebbar zu machen“, sagt Forster.

Guter Schnitt: 2018 lief die Versteigerung des Banksy-Werkes „Girl with Balloon“. Kurz nach dem Zuschlag bei der Auktion von Sotheby’s in London zerstörte sich das Bild vor Ort selbst. Davor war das Original für umgerechnet 1,2 Millionen Euro versteigert worden. © Quelle: COFO Entertainment

Im Aufhof sind mehr als 150 Drucke und Skulpturen zu sehen

Insgesamt präsentieren die Aussteller mehr als 150 Werke. Zu sehen sind Graffitis, Fotografien, Skulpturen, Videoinstallationen und Drucke auf verschiedenen Materialien wie Leinwand, Stoff, Aluminium und Plexiglas. Die Ausstellung mit Reproduktionen bietet einen Überblick in das Gesamtwerk des Künstlers – ist aber nicht autorisiert. Aufgrund seines anonymen Status sei dies auch gar nicht möglich. Banksy ist in Bristol geboren. Viel mehr persönliche Informationen sind kaum bekannt. Der Künstler gilt weltweit als Mysterium.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Veranstalter empfehlen Zeitfenster-Buchung für einen Besuch

Die Ausstellung „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ läuft vom 20. Oktober bis 25. Februar 2024 im Aufhof an der Schmiedestraße 12. Geöffnet ist sie jeweils dienstags, mittwochs und sonntags von 10 bis 18 Uhr, donnerstags bis sonnabends von 10 bis 20 Uhr. Selbst Silvester ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Kartenvorverkauf startet am 15. September um 10 Uhr. Um die Besuche optimal zu steuern, ist die Buchung eines Zeitfensters erforderlich. Mit dem Zeitfenster-Ticket ist der Zugang zur Ausstellung innerhalb des gebuchten Zeitslots möglich, die Verweildauer ist dann unbegrenzt. Wer flexibel bleiben oder Tickets ohne zeitliche Bindung verschenken möchte, für den sind sogenannte Flextickets eine Alternative.

Die Tickets können in den lokalen Ticketshops von HAZ und Neue Presse und unter tickets.haz.de erworben werden. Eintrittskarten für Erwachsene gibt es ab 18 Euro an einem Wochentag und ab 20 Euro am Wochenende. Im Ticketpreis inbegriffen ist eine Multimediaführung, die die Besucher per Smartphone abrufen können. Unsere Abonnenten sparen bei der Ausstellung: Denn mit dem AboVorteil erhalten Sie einen exklusiven Leserrabatt von 30 Prozent unter Angabe des Gutscheincodes AboVorteil23.

HAZ