﻿Wie Kinderärzte die Misshandlung von Kindern erkennen

Wie erkennen Kinderärztinnen und Kinderärzte, ob ein Kind misshandelt wurde?

Wenn tatsächlich ein Unfall passiert ist, gibt es typische Verletzungsmuster an den jeweiligen Körperstellen. Wenn unsere Ärzte in der Ambulanz feststellen, dass die Schilderung der Eltern nicht damit zusammenpassen, empfehlen wir die stationäre Aufnahme. Das passiert bei jeglichem Verdacht, damit die Kinder geschützt sind und wir die Ursachen klären können. Die Eltern wollen das in der Regel auch, weil sie sich Sorgen um ihr Kind machen.

Welche Art von Verletzung ist verdächtig?

Ein Beispiel: Manchmal stellen Eltern ihr Kind mit einer Verbrühung vor und es heißt dann, eine heiße Tasse Tee oder Kaffee wäre ausgekippt. Wenn wir aber an Armen oder Füßen eine strumpfförmige Verbrühung sehen, ist das ein Hinweis darauf, dass das Kind in heißes Wasser getaucht wurde. Das passiert nicht, wenn Tee verspritzt wurde.

Leitet eine Gruppe zum Kinderschutz: Barbara Ludwikowski, Chefärztin der Kinderchirurgie im Kinderkrankenhaus Auf der Bult. © Quelle: Kinderkrankenhaus Auf der Bult

Worauf achten Ärzte noch?

Grundsätzlich betrachten wir das Alter eines Kindes und seinen Ernährungsstatus. Ist es mangelernährt? Oder verwahrlost? Warum nimmt es keine Nahrung auf? Wir halten Rücksprache mit dem ambulanten Kinderarzt, ob er das Kind regelmäßig sieht. Die Eltern fragen wir danach, ob sie mit dem Kind alle Vorsorgeuntersuchungen wahrgenommen haben und lassen uns das Heft vorlegen.

Und wenn der Befund nicht eindeutig ist und Eltern womöglich ungerechtfertigt unter Verdacht stehen?

Dann müssen wir den Fall so lange untersuchen, bis wir Klarheit haben. Wenn wir denken, dass ein Kind in Gefahr ist, können wir es nicht entlassen. Unser Ziel ist es, möglichst schnell herauszufinden, was passiert ist. Es muss geklärt sein, dass das Kind in eine sichere Umgebung kommt. Und ganz oft werden die Eltern entlastet.

Und wenn nicht?

Wenn wir Fragen von unserer Seite nicht klären können, nehmen wir Kontakt zur Rechtsmedizin der Medizinische Hochschule auf. Die MHH hat einen Dienst, der bei der Familie zu Hause untersucht, ob etwas so passiert sein kann, wie die Eltern es sagen.

Wie gehen Sie mit den Eltern um, wenn der Verdacht auf Misshandlung im Raum steht?

Wir sprechen das offen an. Meiner Erfahrung nach führt offene Kommunikation zu einer besseren Zusammenarbeit. Wir wollen einen Weg finden, damit das Kind sicher ist. Häufig fühlen Eltern sich überfordert, manche brauchen einfach Unterstützung. Dann fragen wir sie, ob sie damit einverstanden sind, dass wir Kontakt zum Sozialen Dienst der Jugendhilfe aufnehmen.

Barbara Ludwikowski Die Privatdozentin Barbara Ludwikowski ist Chefärztin der Kinderchirurgie im Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult. Sie leitet in der Klinik eine zertifizierte Gruppe von Ärzten verschiedener Disziplinen sowie Beschäftigten aus Sozialdienst und Pflege, die auf den Kinderschutz spezialisiert sind. Bei Verdacht auf Kindesmisshandlung berät die Gruppe, welche Untersuchungen und weiteren Schritte notwendig sind. Barbara Ludwikowski arbeitet seit 2009 im Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult, seit 2022 ist sie Präsidentin der Gesellschaft für Kinderchirurgie.

Und wenn eine Misshandlung nachgewiesen ist?

Unser Sozialdienst nimmt Kontakt mit der Jugendhilfe auf, deren Mitarbeiter auch nach den Geschwistern sehen. Haben die Kinder einen Platz in Kita oder Schule? Wenn die Sozialarbeiter sehen, dass es in der Familie nicht weitergeht, muss das Kind aus der Familie genommen werden.

