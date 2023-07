﻿„Barbie“-Premiere in Hannover: Lissi Kirchheim fährt am Astor im pinken Mustang vor

Hannover. Ob sie als Kind mit Barbies gespielt hat? Lissi Kirchheim (28) überlegt. „Also ich hatte ein Barbie-Boot. Weil es ferngesteuert war. Und so ziemlich jedes Barbie-Auto. Eine Puppe hatte ich auch, nur war die nie zu 100 Prozent mein Thema.“ Wer die 28-Jährige kennt, wird sich nicht wundern: Sie ist eine Autonärrin, liebt alles, was Motoren hat.

Mit einem besonderen Gefährt hat Kirchheim nun bei der Premiere des „Barbie“-Films am Astor Kino für Furore gesorgt: Sie ist in einem pinken Mustang an der Nikolaistraße vorgefahren. Eigentlich wollte sie nur ihre beste Freundin Lea Herpold (26) zu einem besonderen Kinoabend abholen, als ein Freund sie auf die Idee brachte, doch vorher mal das Astor zu kontaktieren. „Sie waren gleich Feuer und Flamme und haben alles Notwendige organisiert, um das Fahrzeug als Hingucker zu präsentieren.“

Die Freundinnen hatten sich passend gekleidet: pinker Blazer, pinke Federschuhe, weißer Tennisrock, High Heels. „Mehr Barbie-Montur ging nicht.“ Knapp zwei Stunden vor Filmstart stand der Wagen vorm Kino, „keine zehn Minuten später hatte sich eine lange Schlange von Leuten gebildet, die Fotos machen wollten. Das Ganze ist supertoll angekommen.“

Gesamte Familie ist in Autos vernarrt

Was hat es mit dem Auto eigentlich auf sich? „Ich bin ein extremer Automensch“, verrät die gebürtige Bayerin, die sogar Automobilkauffrau gelernt hat, „wie alle in meiner Familie.“ Die Liebe für Oldtimer hat sie von ihrem Vater (betreibt eine Automobilzulieferer-Firma) geerbt, „in meinem Leben habe ich mehr Zeit unterm Auto verbracht, als darin“.

Der finale Funke ist während eines Austauschs in die USA übergesprungen, da war sie als Teenagerin im kalifornischen Fresno. „Dort wurde meine Leidenschaft für Mustangs geweckt.“ Das Ganze ging so weit, dass sie einem Freund, der diese Autos aus Amerika nach Deutschland importiert, Bescheid gebeten hat: „Wenn dir mal ein Mustang über den Weg läuft, sagt Bescheid.“ Drei Tage später hatte sie 20 Angebote auf dem Tisch.

Ihr erster: Diesen Mustang in Blau fuhr Lissi Kirchheim bis vor zwei Jahren. © Quelle: privat

„Ich habe mich für ein blaues Exemplar entschieden, bin das bis vor zwei Jahren gefahren“, erzählt die Hannoveranerin. Bis der Betreiber des V8 Werks in Pirna, Christian Herbig, dieses Schätzchen zum Verkauf angeboten hat: Einen Ford Mustang GT von 1967, wieder als Cabriolet – nur diesmal in Pink! „Die Farbe heißt korrekt Playmate Pink Metallic“, erläutert Kirchheim und liefert den Grund für den Namen gleich mit: „Playboy“-Gründer Hugh Hefner (91) hat die Farbe einst mit dem Autohersteller Ford entwickelt.

„Der Wagen war in viel besserem Zustand als mein blauer“, so Kirchheim. Sie lacht: „Was soll ich sagen?! Dieser war pink! Ich wollte den schon immer haben.“ Die Chance, so ein Auto überhaupt zu bekommen, ist relativ klein – davon gibt es weltweit nämlich nur 300 Stück. Der Wert wird übrigens auf 120.000 Euro beziffert.

Hannoveranerin Kirchheim findet „Barbie“-Film gut

Lissi Kirchheim ist mit dem Mustang nicht häufig unterwegs, „im Sommer hole ich ihn gern raus“. Und während sie bei dem blauen Exemplar oft Häme auf der Straße erfahren hat („Na, hat dir dein Freund mal sein Auto geliehen?“), erntet sie mit dem Teil in Pink viele Komplimente – „von Männern und Frauen“. Dem „Barbie“-Film macht sie ebenfalls welche, „allein schon wegen der politischen Message. Barbie verkörpert nicht mehr nur die superdünne Frau mit Proportionen, mit denen es sich gar nicht aufrecht gehen ließe. Jetzt transportiert sie die Message, das Mädchen alles sein können, was sie wollen.“ Kirchheim selbst beweist das sogar auch – toll!

