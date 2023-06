Ein Hauch von Bares für Rares

HAZ-Leserschaft kann Schätze von TV-Experten in Hannover schätzen lassen

Der Pionier der Trödelshows: Horst Lichter moderiert „Bares für Rares“. Nun kommen zwei seiner Experten nach Hannover in die Literarischen Salon.

Wendela Horz und Detlev Kümmel unterscheiden für das ZDF Trödel von echten Schätzen. Nun kommen sie in den Literarischen Salon. Die HAZ und das Salon-Team bieten am Montag dazu Schätze-Einschätzung an.