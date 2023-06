﻿TV-Experten schätzen im Literarischen Salon Schätze ein

Fast zwei Stunden warten manche Gäste im Literarischen Salon in Hannover für eine Expertise zu persönlichen Schmuckstücken. Von einigen Exponaten sind sogar die TV-Experten überrascht und begeistert.

Hannover. Etwa 5000 Kaffeesahnedeckel hat Pascal Hahn aus Seelze säuberlich in drei Aktenordner sortiert. Sie zeigen thematisch zugeordnet Osterhasen, Gartenzwerge, Teddybären und Weihnachtsmänner. Hahn hat die Sammlung geerbt und ist sichtbar stolz darauf. Seine Lieblingsdeckel zeigen Wintersport in all seinen Facetten. Der Kunst- und Antiquitäten-Experte Detlev Kümmel ist begeistert, kann aber mit gutem Gewissen keinen Wert in Euro benennen. „Es ist etwas für Liebhaber“, sagt er. Hahn freut sich trotzdem über die Begeisterung. „Es ist schon eine besondere Sammlung.“