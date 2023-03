﻿Versuchten Jugendliche eine 14-Jährige von Parkhausdeck zu schubsen? Prozess wegen versuchten Mordes

Zwei Mädchen sollen im vergangenen Herbst versucht haben, eine damals 14-Jährige von einem Parkhausdeck in Barsinghausen zu schubsen. Im April beginnt der nicht öffentliche Prozess wegen versuchten Mordes am Landgericht Hannover gegen die Minderjährigen.

Den zum Zeitpunkt der Tat 15-Jährigen wird nach Angaben des Landgerichts unter anderem versuchter Mord in Ermöglichungsabsicht vorgeworfen. Sie sollen laut Anklage im Oktober 2022 nach einem Streit versucht haben, die 14-Jährige gemeinsam über die Brüstung des fünf Meter hohen Parkdecks zu schubsen, um an das Handy des Mädchens zu gelangen.

Mädchen kann sich zunächst retten

Ein Fall aus dieser Höhe – das stellten die Ermittlerinnen und Ermittler bereits im Oktober fest – hätte fatale Folgen haben können. Nachdem die 14-Jährige zunächst aus dem Parkhaus entkommen konnte, sollen die zwei Mädchen sie gefunden, geschlagen und getreten haben, bis sie das Handy herausgab.

Die Ermittlerinnen und Ermittler hatten nach der Attacke Ende Oktober vergangenen Jahres öffentlich nach Zeuginnen und Zeugen gesucht. Nach den damaligen Erkenntnissen waren die drei Jugendlichen in der Nacht zum 30. Oktober gemeinsam im Bereich des Bahnhofs unterwegs: Gegen 0.10 Uhr gingen sie in das Parkhaus an der Rehrbrinkstraße. Dort soll es zum Streit gekommen sein, die beiden 15-Jährigen schlugen auf das ein Jahr jüngere Mädchen ein.

Prozess ist nicht öffentlich

Zu diesem Zeitpunkt wurde noch wegen versuchten Totschlags und schwerer räuberischer Erpressung ermittelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Wennigsen im November einen Untersuchungshaftbefehl gegen eines der Mädchen. Die 15-Jährige soll bereits damals polizeilich bekannt gewesen sein.

Der Prozess beginnt am Montag, 17. April. Das Gericht hat drei Verhandlungstage angesetzt. Die Hauptverhandlung vor der Jugendkammer ist nicht öffentlich. Jugendliche werden im Strafprozess besonders geschützt. In der Regel erfährt die Öffentlichkeit nur wenig über die Hintergründe der Tat.

Wunstorf: 14-Jähriger durch Gleichaltrigen getötet

In den vergangenen Monaten hatten trotzdem gleich mehrere Taten – auch in der Region Hannover – von Minderjährigen für Entsetzten gesorgt. Im Januar soll ein 14-Jähriger einen Gleichaltrigen in Wunstorf getötet haben. Der Beschuldigte sitzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft geht nach Angaben eines Sprechers von einer Anklageerhebung im April aus.

Im Februar verurteilte das Landgericht Braunschweig einen zum Zeitpunkt der Tat 14-Jährigen zu einer Jugendfreiheitsstrafe von acht Jahren wegen Mordes. Gemeinsam mit einem 13 Jahre alten Mitschüler soll er die 15-jährige Anastasia im Sommer vergangenen Jahres in Salzgitter erstickt haben. Sein möglicher Mittäter war zum Tatzeitpunkt noch nicht strafmündig.

Fall aus Freudenberg sorgt für Debatte

Zuletzt hatte auch ein Fall aus dem nordrhein-westfälischen Freudenberg eine Debatte um die Senkung der Altersgrenze für die Strafmündigkeit entfacht: Eine Zwölf- und eine Dreizehnjährige hatten gestanden, die zwölf Jahre alte Luise mit zahlreichen Messerstichen getötet zu haben.