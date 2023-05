﻿Mädchen (14) auf Parkdeck überfallen – Haupttäterin (16) muss in Jugendhaft

Hannover/Barsinghausen. Die Jugendkammer am Landgericht Hannover hat zwei minderjährige Mädchen verurteilt. Eine inzwischen 15- und eine 16-Jährige waren wegen versuchten Mordes angeklagt. Sie sollen im Oktober vergangenen Jahres versucht haben, eine damals 14-Jährige von einem Parkhaus in Barsinghausen zu schubsen und so zu töten, um an das Handy ihres Opfers zu kommen.

Die Jugendkammer erkannte in seinem Urteil allerdings keinen Tötungsvorsatz der beiden minderjährigen Angeklagten. Die mittlerweile 16-Jährige wurde dennoch zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen und Nötigung muss sie für drei Jahre und sechs Monate in eine Jugendanstalt. Weitere Straftaten, die jedoch nicht mit dem Streit auf dem Parkdeck zusammenhängen, wurden in das Urteil miteinbezogen.

Zweite Angeklagte kommt unter Aufsicht

Für die 15-jährige Mittäterin ordnete das Schwurgericht eine sogenannte Betreuungsweisung für neun Monate an. Heißt: Sie wird für diese Zeit einer Sozialarbeiterin oder einem Sozialarbeiter unterstellt, die als Schnittstelle zwischen Jugendhilfe und Jugendstrafrecht fungieren. Zusätzlich muss die 15-Jährige 60 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Vor dem Parkhaus schlugen die Täterinnen auf ihr Opfer ein. © Quelle: Mirko Haendel

Die Tat hatte sich in der Nacht auf den 30. Oktober vergangenen Jahres ereignet. Die drei Mädchen gingen gegen 0.10 Uhr in das Parkhaus an einem Elektrogeschäft an der Rehbrinkstraße. Dort kam es zum Streit zwischen den Angeklagten und der damals 14-Jährigen. Nach mehreren Schlägen sollen die beiden Jugendlichen dann laut Anklage versucht haben, ihr Opfer aus etwa fünf Metern Höhe vom Parkdeck zu schubsen. Die 14-Jährige konnte zunächst entkommen. Vor dem Parkhaus schlugen und traten die beiden Mädchen dann erneut auf ihr Opfer ein, bis es sein Handy herausgab.

Verfahren wurde nicht öffentlich verhandelt

Wie ein Landgerichtssprecher nach der Urteilsverkündung mitteilt, konnte die Jugendkammer keinen Tötungsvorsatz ausmachen. „Es ging den beiden Angeklagten nicht darum, ihr Opfer tatsächlich vom Parkdeck zu schubsen“, sagt Andreas Sanderski. Auch eine räuberische Erpressung sah das Schwurgericht nicht. Die Täterinnen wollten sich mit dem Handy der 14-Jährigen nicht bereichern. Es ging ihnen laut Landgerichtssprecher darum, Beweismittel auf dem Telefon zu löschen. Deswegen entschied die Jugendkammer auf Nötigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Die Hauptverhandlung vor der Jugendkammer war nicht öffentlich – Jugendliche werden in Strafprozessen besonders geschützt.