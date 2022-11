﻿Sondierungsarbeiten nach Brandbombenfund: Stadt gibt Entwarnung

Nach dem Fund einer Phosphorbrandbombe im Frühjahr auf einem Feld unweit des Gewerbegebiets am Calenberger Kreisel in Barsinghausen hat die Stadt nun den Acker auf weitere Kampfmittel untersuchen lassen. Ergebnis: Die Verwaltung gibt nach der umfangreichen Sondierung nun Entwarnung.

Barsinghausen. Nachdem im vergangenen Mai bei archäologischen Sondierungs- und Grabungsmaßnahmen eine Phosphorbrandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde, gibt die Stadt jetzt Entwarnung. Nach der Untersuchung des rund 9,6 Hektar großen Ackers unweit des Gewerbegebiets am Calenberger Kreisel steht nun fest, dass dort keine weiteren Kampfmittel im Erdreich schlummern.

Eine Firma für Kampfmittelsondierung war im Auftrag der Stadt tätig geworden. Zunächst mussten archäologische Suchgräben wieder verfüllt werden. Dafür wurde ein Bagger mit Panzerglasscheibe eingesetzt. Kampfmittelexperten begleiteten die Arbeiten.

Gerät zeichnet Daten von Kampfmittelsondierung in Barsinghausen auf

Anschließend wurde die große Fläche mit einem sogenannten Fünf-Kanal-Magnetometer abgefahren. Die Daten, die das Gerät aufgezeichnet hat, wurden weiterverarbeitet, und daraus wurde eine digitale Karte errechnet. Diese zeigt die exakte Lage und Tiefe der Verdachtspunkte, an denen sich Kampfmittel befinden könnten.

Es wurden mehr als 280 verdächtige Bereiche ermittelt. Diese lagen in einer Tiefe zwischen 50 Zentimetern und 2,5 Metern. Mit dem Verfahren waren sogar erste Rückschlüsse auf die Größe der Verdachtspunkte möglich. Anschließend wurden die Fundstellen auf dem Acker mit kleinen Fähnchen markiert und mit dem Bagger geborgen.

Archäologe begleitet Sondierung

Weil die Möglichkeit bestand, dass auch archäologische Funde dabei zutage gefördert werden könnten, wurden die Baggerarbeiten von einem Archäologen begleitet. Die beauftragte Firma konnte bei der Sondierung drei weitere Brandbomben und Reste Blindgängern bergen und beseitigen. „Es war leider unvermeidbar, aber auch richtig und wichtig, dass wir diesen zusätzlichen Aufwand betrieben haben. Das gibt uns allen ein Stück mehr Sicherheit. Ich habe großen Respekt vor den Menschen, die diesen schwierigen und gefährlichen Beruf haben“, sagt Bürgermeister Henning Schünhof (SPD).

Ob auch für die Archäologie Interessantes gefunden wurde, steht noch nicht fest. Die Stadt will den weiteren Ablauf mit dem Archäologen und dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege besprechen. Schünhof: „Das Planverfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans soll Anfang 2023 abgeschlossen sein, aktuell läuft noch die öffentliche Auslegung.“

Bürgermeister: Bebauungsplan wird erarbeitet

Am Entwurf des Bebauungsplans wird ebenfalls gearbeitet. „Die Bedingungen sind aktuell alles an-dere als einfach, aber wir wollen den Planentwurf des Bebauungsplans der Politik ebenfalls im kommenden Jahr vorlegen. Dann folgt die öffentliche Auslegung, und sobald wie möglich soll der Plan in Kraft treten“, so der Bürgermeister.

Von red