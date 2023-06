﻿DLRG Barsinghausen warnt vor Generation der Nichtschwimmer – Strandfest am Sonnabend im Freibad Goltern

Kostenfrei bis 13:07 Uhr lesen

Automaten stehen schon

Am Montag trat Hannovers bisher größte Anwohnerparkzone in der Südstadt in Kraft. Wird sofort scharf kontrolliert? Welche Strafen drohen? Und was will die Stadt damit erreichen? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Projekt, das wohl erst der Anfang sein wird.