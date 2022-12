﻿Kinder plündern Handyshop in Barsinghausen: Täterinnen sind erst elf, zwölf und 14 Jahre alt

In Barsinghausen haben drei junge Schwestern aus einem Handyladen mehrere Smartphones gestohlen. Die Täterinnen sind erst elf, zwölf und 14 Jahre alt. Um sich der Festnahme zu entziehen, griff dann auch noch eins der Mädchen eine Polizistin körperlich an.

Polizei: Schwesterntrio verübt räuberischen Diebstahl in Handyladen in Barsinghausen.

Barsinghausen. Drei Kinder haben am Montag in Barsinghausen in einem Handyshop einen räuberischen Diebstahl verübt. Die Schwestern (elf, zwölf und 14 Jahre) betraten gegen 10.30 Uhr den Laden an der Marktstraße. Blitzschnell stahlen die beiden Älteren fünf Mobiltelefone. Dann flüchteten sie. Einem Angestellten, einer Polizistin und mehreren Passanten gelang es, die Zwölfjährige zu fassen.

Die Tat war gut vorbereitet: Die Elfjährige stellte sich am Montagmorgen in die automatische Schiebetür des Geschäfts, sodass der Fluchtweg für ihre Komplizinnen frei war. Die Zwölfjährige und ihre ältere Schwester gingen zu den Smartphones, rissen mit Gewalt fünf mit Drahtseilen gesicherte Geräte aus der Halterung und türmten mit der Beute.

Polizistin in den Arm gebissen

Ein Angestellter und eine Polizistin, die zufällig als Kundin im Laden war, liefen den Täterinnen sofort hinterher. Es gelang ihnen, die Zwölfjährige festhalten. Das Mädchen wehrte sich – und biss der Beamtin sogar in den Oberarm. Weitere Passanten halfen, die renitente Diebin zu bändigen. Letztlich konnte sie bis zum Eintreffen einer Streife festgehalten werden.

Drei der fünf entwendeten Mobiltelefone wurden gefunden, nachdem die Zwölfjährige gestellt worden war. Die Geräte wurden sichergestellt, sind allerdings beschädigt. Von den beiden anderen Handys fehlt bislang jede Spur.

Dank der Videoüberwachung im Geschäft gelang es der Polizei, die beiden geflüchteten Schwestern als Täterinnen zu ermitteln. Die drei sindden Beamten bereits bekannt. „Aufgrund anderer Eigentumsdelikte“, sagt der Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes beim Polizeikommissariats (PK) Barsinghausen, Joachim Eickmeyer.

Mutter taucht am Tatort auf

Zufall oder nicht: Kurz nach dem räuberischen Diebstahl erschien die Mutter der drei Schwestern am Tatort. Gegen die Frau wurde inzwischen auch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wegen Vernachlässigung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht. Ihre Aufgabe wäre es gewesen, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder am Montagmorgen in der Schule sind.

Auch gegen die 14-Jährige wird ermittelt – wegen räuberischen Diebstahl. Gegen ihre elf- und zwölfjährigen Schwestern laufen keine Verfahren, weil sie noch nicht strafmündig sind.

Passanten als Zeugen gesucht

Die Ermittlungen der Polizei in dem Fall dauern an. Die Beamten bitten Passanten, die bei der Festnahme des Mädchens behilflich waren, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen. Kontaktaufnahme zum PK Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230.