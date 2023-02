﻿Sharon Battiste und Hannovers Jan Hoffmann halten auch bei „Let’s Dance“ zusammen

Als sie „Bachelorette“ wurde, wusste sie nicht, was auf sie zukommt, bei „Let’s Dance“ ist das kaum anders: Sharon Battiste (31) tritt ab 17. Februar (20.15 Uhr, RTL) in der neuen Staffel an. Mit uns hat die Kölnerin übers Tanzen, über ätherische Öle und die Unterstützung von ihrem Freund Jan Hoffmann (31) gesprochen.

Hannover. Sie kann es nicht leugnen, sie muss es auch gar nicht: „Die Aufregung steigt von Stunde zu Stunde. Es ist echt ein krasses Gefühl.“ Am 17. Februar gehen die Scheinwerfer an, wenn RTL zur nächsten Staffel von „Let’s Dance“ bittet – und Sharon Battiste (31) steht mittendrin. Die Frau aus Köln, die als „Bachelorette“ das Herz von Hannovers Blumenkönig Jan Hoffmann (31) erobert hat (und er ihres), ist eine von 14 Prominenten, die in der Show über das Parkett wirbeln.

„Generell liebe ich das Tanzen, hatte mit Standardtänzen bislang allerdings noch nicht zu tun. Das ist absolutes Neuland für mich“, gesteht die 31-Jährige im Gespräch. Allerdings hat sie allerhand Erfahrungen im Garde- und Showtanz, damit hat sie angefangen, als sie etwa acht Jahre alt gewesen ist. Das hilft ihr sicherlich in Sachen „Rhyth­mus, Taktgefühl, Spaß haben, aber ich habe keine Ahnung, wie anstrengend das Tanzen für gewisse Körpergruppen so wird“.

Traumpaar: Jan Hoffmann und Sharon Battiste sind seit 2022 ein Paar. © Quelle: Rainer Dröse

Ob ihr am Ende oder schon während des Trainings eher Tango, Wiener Walzer, Slowfox oder Quickstep liegen, kann die 31-Jährige überhaupt nicht einschätzen. „Eine Tanzschule, wie man das ganz klassisch macht, habe ich nie besucht. Ich war zu sehr mit Gardetanz beschäftigt.“ Und während die meisten ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter einiges an Koffern für die Shows in Köln gepackt haben, kann sie sich etwas lockerer machen – Battiste lebt in Köln.

Blasenpflaster, Traubenzucker, ätherische Öle

Eine Tasche mit ihrem Kram hat sie logischerweise trotzdem. Was ist darin? „Schuhe, Blasenpflaster, Traubenzucker. Und ätherische Öle, die brauche ich, sie sind heilend. Ich bin so eine kleine Kräuterhexe, habe sie zu Hause, stehe da total drauf. Für unterwegs habe ich auch immer welche dabei.“ Und was ist mit ihrem Liebsten? Kommt Jan Hoffmann sie denn mal in der Show besuchen? „Ich denke, dass er in den Liveshows immer dabei sein wird.“ Unterstützung kann da bestimmt hilfreich sein!

Das sind die 14 Stars für „Let’s Dance“: (von links oben) Model Anna Ermakova, Sternekoch Ali Güngörmüs, Sharon Battiste, Youtube-Star Jens „Knossi“ Knossalla, Natalia Yegorova, Model Alex Mariah Peter, Comedian Abdelkarim, Schauspielerin Chryssanthi Kavazi, Handballer Michael „Mimi“ Kraus, Influencer Younes Zarou, Youtuberin und Schauspielerin Julia Beautx, Ex-Profi-Kunstturner Philipp Boy, Mentalist Timon Krause und Influencerin Sally Özcan. © Quelle: RTL+

Wie sieht es mit den Konkurrentinnen und Konkurrenten aus, gibt es da bereits bestehende Verbindungen? „Ich kenne noch niemanden näher“, so Battiste. „Vielleicht habe ich die eine oder den einen mal bei Dreharbeiten gesehen, mehr aber noch nicht.“ Neben ihr treten zum Beispiel Anna Ermakowa (22) – Model und Tochter von Tennislegende Boris Becker (55) –, „GZSZ“-Star Chryssanthi Kavazi (34), Influencerin Julia Beautx (23), Sternekoch Ali Güngörmüş (46), Komiker Abdelkarim (41) und Natalia Yegorova (48), Ex von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko (51), an. „Ich könnte mir vorstellen, dass das eine lustige Truppe wird“, meint die 31-Jährige.

Lustige Truppe: Die Jury mit Jorge González (links), Motsi Mabuse und Joachim Llambi. © Quelle: RTL+/Archivbild "Let´s Dance" 2022

Auch auf die Juroren – wie immer Motsi Mabuse (41), Jorge González (55) und Joachim Llambi (58) – freut die „Bachelorette“ sich sehr. Hat sie keine Bedenken wegen der sehr häufig heftigen Kritik eines Herrn Llambi? „Nein. Er will halt, dass getanzt wird. Er hat nicht nur Bock auf Show, sondern achtet nun mal auf die Technik.“ Kritik ist Battiste wichtig, sie unterstreicht: „Respektvolle Kritik. Der kann ich dann auch folgen.“ Sie selbst will dafür sorgen, dass sie neben der ganzen körperlichen Anstrengung auch mental gut durchkommt. „Für mich ist das auch keine reine Spaßveranstaltung. Es ist mir sehr viel wert, dass ich dabei sein kann.“

Profi-Tänzerin Lusin ist schwanger und setzt aus

Bereits jetzt spürt sie, „dass das eine ganz andere Nummer in Sachen Tanzen wird. Ich will gar nicht wissen, wie es sich für jemanden anfühlen muss, der noch nie getanzt hat.“ Die 31-Jährige weiß im Übrigen nicht, wer von den Profis an ihrer Seite sein wird, das wird erst in der ersten Show bekannt gegeben.

Bereits zwei Tage vorm Staffelstart gab es im Team der Tänzerinnen und Tänzer eine Überraschung: Renata Lusin (35) ist nicht dabei, sie erwartet ihr erstes Kind! „Ich habe ein weinendes und ein lachendes Auge“, sagte sie dazu auf ihrem Instagram-Kanal.

https://www.instagram.com/reel/Corai1CKUIk/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a54adb9c-c2a8-4014-9232-6e32e16c0b30

Eigentlich wollte sie mit den Neuigkeiten auch noch nicht rausrücken, allerdings hat ihr Arzt ihr von der Teilnahme abgeraten – zu anstrengend, zu viel Stress. „Ich muss es in den nächsten Wochen erst mal ruhig angehen. Das geht bei ,Let’s Dance’ natürlich nicht.“ Für die 35-Jährige springt Malika Dzumaev (31) ein, in der Show keine Unbekannte: 2021 hatte sie Schlagerstar Mickie Krause (52) an ihrer Seite, im Jahr drauf Schauspieler Timur Ülker (33).

Springt ein: Profitänzerin Malika Dzumaev ist zum dritten Mal bei „Let’s Dance“ dabei. © Quelle: RTL/Torben Heks

Mal schauen, wie weit Sharon Battiste in der 16. Ausgabe der Show kommt, vielleicht holt sie den Titel auch ein bisschen nach Hannover. „Ich bin sehr regelmäßig und häufig in der Stadt“, erzählt sie. „Langfristig sehe ich mich auch dort, wäre bereit, meine Base dort zu haben.“ Freund Jan hat ja seine Firma hier. „Mal schauen, alles mit der Zeit.“