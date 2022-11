Zukunft ungewiss: Auf diesen Flächen nördlich der Bahn in Vahrenwald wollte ein Investor Garagen bauen. Das haben Stadt und Politik per Eilbeschluss verhindert.

Eilig hat Grün-Rot in Hannovers Rat den Bau von 164 Garagen in Vahrenwald gestoppt. Das war richtig, die Flächen am Musikzentrum und der Skaterhalle Gleis D haben viel mehr Potenzial, meint Christian Bohnenkamp. Jetzt muss die Stadt weiter mit dem Eigentümer im Gespräch bleiben.

