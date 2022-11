﻿Abschließende Bauarbeiten an A7: Auf- und Abfahrt in Hannover-Anderten stark eingeschränkt

Autofahrerinnen und Autofahrer, die die A7 am Donnerstag an der Anschlussstelle Hannover-Anderten von oder zur B65 befahren bzw. verlassen wollen, müssen sich auf starke Einschränkungen einstellen. Bauarbeiten haben tagsüber Umleitungen zur Folge.

Hannover. Autofahrer müssen sich auf der A7 auf weitere Einschränkungen durch Bauarbeiten einstellen. Am Donnerstag, 3. November, werden an der Anschlussstelle Anderten abschließende Arbeiten zur Herrichtung der Bankette vorgenommen. Aus diesem Grund müssen Autofahrerinnen und Autofahrer, die zwischen 7 und 18 Uhr von der B65 auf die A7 fahren oder die Autobahn in Richtung Bundesstraße verlassen wollen, entsprechend ausgeschilderte Umleitungen nutzen.

Die Auffahrt auf die A7 ist regulär nur für Autofahrer möglich, die aus Richtung Peine kommen und auf der Autobahn in Richtung Hamburg fahren wollen. Wer aus Richtung Peine kommt und auf der A7 gen Süden fahren will, nutzt ebenfalls diese Auffahrt und wendet dann am Kreuz Hannover-Ost in Fahrtrichtung Kassel. Die Umleitung für Autofahrerinnen und Autofahrer aus Richtung Hannover führt zunächst weiter über die B65 bis zur Ausfahrt Ahlten, um dort über die Ahltener Straße zu wenden und die Anschlussstelle Anderten aus Richtung Peine anzufahren. Die Auffahrt in Richtung Hamburg ist dort, wie erwähnt, möglich. In Fahrtrichtung Kassel ist beschriebener Umweg über das Autobahnkreuz Hannover-Ost nötig.