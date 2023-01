﻿Historischer Poelzig-Bau in Hannover-Vinnhorst wird zum Bürogebäude

Vinnhorst. Viele Jahre blieb der historische Poelzig-Bau am Mittellandkanal ungenutzt und rottete vor sich hin. Doch nun zeichnet sich für das ehemalige Verwaltungsgebäude eine neue Zukunft ab. Der Projektentwickler Steffen Dreßler hat den Klinkerbau mit der expressionistischen Fassade Ende 2021 gekauft und die Sanierung weitgehend vorbereitet. Bisher rechnet er mit Gesamtkosten von rund sechs Millionen Euro.

„Es lohnt sich, so ein Gebäude zu erhalten. Es ist ein spektakulärer herausragender Bau von einem bedeutenden Architekten“, sagt der neue Eigentümer. Durch den langen Leerstand und unangemessene Nutzungen habe das Gebäude allerdings gelitten. Dreßler will den Poelzig-Bau wieder als Bürohaus nutzen und geht davon aus, dass sich die Substanz so am ehesten bewahren lässt.

Besonderer Fund: Im Keller entdeckte Steffen Dreßler Teile der alten repräsentativen Eingangstür, die er nun rekonstruieren lässt. © Quelle: Rainer Dröse

Der deutschlandweit gefragte Architekt Hans Poelzig hatte das Haus 1923/24 eigens für die Textil-Großhandelsfirma Gebrüder Mayer entworfen. Mit seinen ausdrucksstarken gezackten Fassadenelementen gilt das Gebäude als eines der wichtigsten Baudenkmale Hannovers und als besonderes Beispiel des „Backstein-Expressionismus“.

„Denkmalgeschützt ist bis zur Türklinke“

„Eine Sanierung ist nicht so einfach, weil es denkmalgeschützt ist bis zur Türklinke“, sagt Stadtplanerin Kristina Erdmann. Umso glücklicher sind die Fachleute in der Stadtverwaltung, dass sich ein Investor mit Sinn für historische Gebäude des Baudenkmals annimmt. Jeder Schritt wird eng mit dem Denkmalschutz abgestimmt, berichtete Erdmann kürzlich im Bezirksrat Nord.

Original Zwanzigerjahre: Treppengeländer und Türen sind teils noch erhalten. © Quelle: Rainer Dröse

Steffen Dreßler hat darin Erfahrung. 2010 hat er den Marinebau auf dem ehemaligen Sorstgelände in Hainholz übernommen. Heute beherbergt der rote Klinkerbau ein Sportstudio und ein Restaurant. Daneben ließ Dreßlers Firma Aragon ein Studentenwohnheim errichten, das danach an einen neuen Eigentümer überging.

Den Poelzig-Bau mit 5700 Quadratmeter großem Grundstück hat Dreßler privat erworben und will ihn längerfristig halten. Wieder arbeitet er dabei mit dem Architekten Hartmut Ehlert zusammen und einer Sanierungsfirma, die sich ausschließlich auf denkmalgeschützte Objekte spezialisiert hat.

Poelzig-Bau: Details rekonstruieren

Freigelegt: Im ersten Stock ist die Gewölbedecke im Saal wieder sichtbar. © Quelle: Rainer Dröse

Den bisher noch zugemauerten historischen Eingang an der Beneckeallee will Dreßler rekonstruieren, außerdem auch die historischen Türen im Erdgeschoss. Im Saal im ersten Stock, der mit kleinen Bürozellen zugebaut war, ist die Gewölbedecke bereits wieder freigelegt.

An der Backsteinfassade haben die Reinigungsarbeiten begonnen. „Wir haben Ersatzsteine gefunden und bestellt sowie mit dem Denkmalpfleger die passende Fugenfarbe abgestimmt“, berichtet Dreßler. Die bisher zugemauerte Zinne, die das Gebäude rundherum krönt, wird von Mörtel befreit und wieder sichtbar.

Typisch: Ein expressives Zackenmuster ziert die Fassade. Den Mauerabschluss bilden Zinnen, die bisher zugemauert waren. © Quelle: Rainer Dröse

Neue denkmalgerechte Fenster in Spezialanfertigung sollen in Kürze geliefert werden. Außen wird es nur minimale Veränderungen geben: Die Schmalseite nach Norden bekommt einen kleinen Balkon als Rettungsweg, außerdem werden dort die Fenster vergrößert. „Dieser Teil war sozusagen unvollendet. Den Gebrüdern Meyer ist beim Bau in der Wirtschaftskrise damals das Geld ausgegangen“, sagt Dreßler. Geplant war das Haus deutlich größer. Doch statt nach 19 Fensterachsen war bereits nach elf Achsen Schluss.

Im Keller steht bereits eine Luftwärmepumpe, die später eine Fußbodenheizung speisen soll. Für die energieeffiziente Sanierung des Denkmals gibt es eine Förderung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW).

Im Keller sind vereinzelt Inschriften aus den Anfangsjahren erhalten. © Quelle: Rainer Dröse

Der Poezig-Bau ist bereits für das vierte Quartal 2023 als Bürogebäude inseriert. Dreßler wünscht sich einen Mieter für die Gesamtfläche von rund 2200 Quadratmetern, würde die fünf Etagen sonst aber separat vermieten.