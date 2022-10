﻿Eigenheimbauer Helma: Vorstandschef Janssen muss gehen

Das börsennotierte Unternehmen mit Sitz in Lehrte hat seinen Vorstandsvorsitzenden Gerrit Janssen mit sofortiger Wirkung abberufen. Am 1. November wird Andrea Sander den Chefposten übernehmen.

Lehrte. Beim Wohnungsbauunternehmen Helma in Lehrte gibt es einen überraschenden Führungswechsel. Der Aufsichtsrat der Helma Eigenheimbau AG hat am Montag den Vorstandschef Gerrit Janssen mit sofortiger Wirkung abberufen. Gründe nannte das Unternehmen nicht. „Der Aufsichtsrat dankt Herrn Janssen für die langjährige Zusammenarbeit“, heißt es in einer Pflichtmitteilung der börsennotierten Firma nur. Der Kurs der Helma-Aktie brach nach der Bekanntgabe der Trennung zeitweise um mehr als 20 Prozent ein.

Prognosen gesenkt

Unklar ist, ob Janssens Abberufung mit Problemen bei Projekten zusammenhängen könnte. Im September hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass das Management seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für das laufende Jahr korrigiert habe. Demnach könnte das Ergebnis vor Steuern (EBT) statt 30 Millionen Euro nur noch 20 Millionen Euro betragen. Zudem rechne der Vorstand nun mit einem Umsatz zwischen 300 und 320 Millionen Euro – statt wie bisher 360 Millionen Euro. Zuvor hatte den Angaben zufolge ein „wesentliches“ Subunternehmen, das vor allem als Generalunternehmer für die Ferienwohnungsbausparte von Helma tätig war, einen Insolvenzantrag gestellt.

Ebenfalls ein Helma-Projekt: Ferienhäuser an der Ostsee in Olpenitz. © Quelle: Helma

Dem Subunternehmen wurde außerordentlich gekündigt. Helma zeigte sich unlängst zuversichtlich, dass es gelingen werde, mit der Direktvergabe von Aufträgen an qualifizierte Handwerksfirmen „eventuelle Behinderungen im Bauablauf so kurz wie möglich zu halten und die Bauarbeiten in allen betroffenen Projekten bereits im Laufe des Monats Oktober fortzusetzen“.

Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens ist Karl-Heinz Maerzke, der 1980 Mitgründer von Helma und bis 2018 Vorstandsvorsitzender war. Janssen war sein direkter Nachfolger an der Firmenspitze.

Helma-Gründer und Aufsichtsratschef: Karl-Heinz Maerzke (Archivbild). © Quelle: Rainer Surrey

Neue Chefin von November an

Am 1. November soll Andrea Sander den Vorsitz des Vorstands übernehmen. Nach Angaben des Unternehmens soll sie „neben der Weiterentwicklung des Kerngeschäfts konsequent die ESG-Kriterien in der Strategie der Helma-Gruppe verankern“. ESG steht für die englischen Begriffe Environmental, Social and Governance – also für Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung als Kriterien für Nachhaltigkeit.

Sander wird für Personal, Recht, Unternehmensentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Compliance verantwortlich sein sowie die Helma Ferienimmobilien GmbH steuern. Sie soll kommissarisch auch die Ressorts Finanzen und Controlling, IT und Investor Relations übernehmen. Die künftige Helma-Chefin war früher bei dem Berliner Entsorgungs- und Recyclingkonzern Alba und dem schweizerischen Personaldienstleister Adecco tätig.

Von Ralph Hübner