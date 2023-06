﻿Gerüst-Haus in Linden: Zehn Jahre Gitter vor den Fenstern – und kein Ende abzusehen

Hannover. Seit 2013 ist das Gebäude am Schwarzen Bären nun schon von einem Gerüst verdeckt – und das wird auch so bleiben. Auf Nachfrage von Piraten-Vertreter Thomas Ganskow im Bezirksrat Linden-Limmer teilt die Stadt mit, dass kein Ende der Fassadenarbeiten abzusehen sei. „Derzeit kann kein Termin genannt werden, wann die Arbeiten soweit abgeschlossen werden können, dass ein Rückbau des Gerüstes möglich ist“, sagt die Stadtverwaltung. Die Bewohner des Hauses müssen also weiterhin mit Gestängen vor ihren Fenstern leben.

Bauamt ist ähnlich lange eingerüstet

2013 waren zum ersten Mal Putzteile von Dach und Fassade abgebröckelt und auf den Bürgersteig gefallen. Weil der Eigentümer nicht handelte, ließ die Stadt selbst ein Gerüst aufbauen – und so stellt sich die Lage noch immer da. Ähnlich lange eingerüstet ist das Bauamt neben dem Neuen Rathaus.

Die endlosen Bauarbeiten am Schwarzen Bären gehen auf einen Streit zwischen Stadt Hannover und dem Eigentümer des Hauses zurück. Die Stadt wirft dem Eigentümer vor, jahrzehntelang nichts für die Instandhaltung des denkmalgeschützten Gebäudes getan zu haben. Der Eigentümer wehrte sich stets gegen die Vorwürfe. Inzwischen steht das Haus unter Zwangsverwaltung. Das bedeutet: Die Sanierungsarbeiten werden durch einen vom Amtsgericht bestellten Zwangsverwalter und ein von diesem beauftragtes Ingenieurbüro in enger Abstimmung mit der Stadtdenkmalpflege geplant, ausgeschrieben, vergeben und überwacht.

Sieger im Dauergerüst vor der Fassade: Das Bauamt Hannovers muss dringend saniert werden. © Quelle: Michael Thomas

Zwangsverwalter braucht Genehmigung vom Amtsgericht für weitere Bauaufträge

Immerhin konnte die Stadt Reparaturen am Dach sowie die „Grundinstandsetzung im obersten Geschoss“ abschließen. „Das straßenseitige Gerüst wird jedoch weiterhin als Schutzgerüst und als Baugerüst für die Sanierung der Straßenfassade benötigt“, teilt die Stadt im Bezirksrat mit. Aufgrund der viele Jahre unterlassenen Bauunterhaltung sowie „bautechnisch mangelhafter Reparaturversuche“ seien die Schäden an Fassade und Fensterstürzen weit fortgeschritten. Jetzt komme es darauf an, sagt die Stadt, neue Maurerarbeiten, Stuckreparaturen und Malerarbeiten auszuschreiben.

Der Zwangsverwalter muss sich für die neuen Baumaßnahmen einen Auftrag vom Amtsgericht holen. Unwägbar sei dabei, „wann die Entscheidung des Amtsgerichts erfolgt und ob die Firmen zu diesem Zeitpunkt noch an ihre Angebote zu binden sind und ob die verschiedenen Firmen, deren Gewerke eng ineinandergreifen, Kapazitäten für eine termingerechte Ausführung haben.“ Kurz gesagt: Es könnte mal wieder länger dauern.

