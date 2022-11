﻿Wie „Baumschüler“ Jens Janowski den Weg auf die Comedybühne fand

Weetzen. Es ist alles eine Frage der Beobachtungsgabe, der Analyse von Alltagssituationen: „Wie verhalten sich die Menschen beim Frühstücksbüfett im Hotel am Orangensaftautomaten?“ Für Jens Janowski (51) sind diese Szenen großes Kino: „Ich sitze im Restaurant immer so, dass ich das im Blick habe.“ Gezänk zwischen Eheleuten, Rangfolgekämpfe, ausgefeilte Transportmethoden – all das könnte sich dann im nächsten Stand-up-Comedy-Programm des Weetzeners finden. Im Sommer 2023 bringt er „Jensationelle Zeiten“ auf die Bühne.

Im Garten des schmucken Reihenhäuschens rankt sich Wein an der Überdachung der Terrasse hoch, ein Ginkgobaum trägt im Spätherbst noch Blätter. „Der Dinosaurier der Pflanzenwelt“, schwärmt Janowski von seinem Lieblingsbaum, der bei zwei Umzügen jeweils umgepflanzt wurde. Geschadet hat das der Pflanze nicht, denn Janowski ist ausgebildeter Gärtner. Mit Herz und Seele. Deshalb nennt er sich auf der Bühne auch mit einem Augenzwinkern „Baumschüler“. Um Klischees und Vorurteile weiß er – und spielt damit. „Dieser Beruf ist der Kevin der Vornamen.“

Janowski ist Gärtner in der dritten Generation

Ein Beruf, in den er quasi hineingeboren wurde. Janowskis Vater war Gärtner, der Opa ebenso. In der Gärtnerei Wassermann entschied sich Janowski Junior für die Ausbildung in der Baumschule. „Ich wollte keine kleinen Pöttchen umsetzen, sondern große Pflanzen.“ Selber ist er ein Mann wie ein Baum – mit seinen 1,91 Metern. „Und dem passenden Gewicht“, sagt er mit gespieltem Zähneknirschen. Seine Statur spielte ihm nach der Lehre aber in die Karten: Jahrelang kümmerte er sich bei der Messe im Team mit seinem Vater um Rasen, Blumenschmuck und Bäume auf dem weitläufigen Gelände – dann wechselte er zum Werkschutz, „das ist quasi die Polizei des Geländes, aber ohne Waffen“.

In seinem Element: Jens Janowski kann das Publikum unterhalten. © Quelle: Handout

Janowski traf auf der Messe den damaligen US-Präsident Barack Obama (61), begleitete ATP-Tennisturniere mit Legenden wie Boris Becker (55) und Pete Sampras (51), füllte auch mal das Publikum bei Talkshows mit Bettina Tietjen (62). Bei Microsoft-Standpartys oder in der Münchner Halle galt es in den wilden CeBit-Zeiten „ruhig und freundlich“ zu bleiben. „Das hat meine Menschenkenntnis geschult“, sagt der 51-Jährige, der Anfang des Jahres bei der Messe in den Vertrieb wechselte.

Aber wie kam der Mann, der von sich sagt, er sei „der einzige Stand-up-Comedian in der Region mit einem abendfüllendem Programm“, auf die Bühne? „Mein Vater war ein großer Spaßvogel und sehr beliebt“, nennt er eine Inspirationsquelle. Das Männerballett des Fanfarenzuges Ronnenberg war eine andere. „In einem Jahr war ich am Knie verletzt und konnte nicht mittanzen, also habe ich eine Büttenrede gehalten.“ Mit offensichtlichem Talent – „es kamen auch Anfragen anderer Karnevalsvereine“. Mit 21 Jahren formulierte Janowski sogar den Heiratsantrag an seine Steffi (51) in der Bütt.

„Wo ich bin, ist vorne. Ich bin ein positiver Mensch“, sagt der „Baumschüler“, der sich mit seiner Humor-Karriere aber viel Zeit ließ. Die beiden Töchter (heute 23 und 26 Jahre alt), standen im Vordergrund, zum Lachen saß Janowski eher im Publikum in Hannovers Neuem Theater oder in „Schmidts Tivoli“ in Hamburg. Auch bei der Comedy-Reihe im Brauhaus Ernst August ist er seit Jahren Stammgast. „An einem Abend waren zwei der Kandidaten richtig schlecht. Da sagte mein Kumpel, es wäre lustiger, wenn ich auf der Bühne stünde.“ Das gab Janowski zu denken.

Nach einem verheerenden Hausbrand in Ronnenberg moderierte er eine Benefizveranstaltung für die Besitzer der Brandruine. „Ich hatte noch nicht mal Moderationskarten“, erinnert er sich, „aber ich hatte Lacher.“ Freunde und Familie bestärkten ihn, Lob gab es auch von hannoverschen Berufshumoristen wie Pedro Prüser. Janowski nahm den Füller („ein Erbstück von Pelikan“) und fing an zu schreiben – „nach acht Wochen stand das Programm für 90 Minuten“.

Spiel mit Klischees: „Baumschüler“ steht auf Jens Janowskis Bühnenpullover. © Quelle: privat

Mit „Alarmstufe grün“ füllte er 2019 zweimal das Dorfgemeinschaftshaus, in der Luett-Jever-Scheune applaudierten jeweils 300 Leute. Dann kam eine Anfrage der Brauhaus-Comedy. „Der Kreis schloss sich“, freute sich Janowski, der sich die Bühne an diesem Abend mit Florian Simbeck (51) teilte, der mit „Erkan und Stefan“ berühmt wurde. Der Wermutstropfen: „Das war eine Woche vor dem Lockdown“, erinnert er sich an den März 2020. „Der Auftritt war ein Motivationsschub. Aber davon musste ich eineinhalb Jahre zehren.“

Janowski packt Gags in Geschichten

Zeit, die er nutzte, um an Gags zu feilen. "Jeder Witz ist schon erzählt", findet der 51-Jährige, "es kommt darauf an, ihn in eine gute Geschichte zu verpacken." Sein Publikum ist die Generation Ü-40, Politik oder Corona meidet er als Themen, er geht "nie unter die Gürtellinie", packt dafür Kindheitserinnerungen aus und nostalgische Momente für Menschen, die sich noch an ein Leben ohne Smartphone erinnern können. Im Oktober schlug er das bislang größte Kapitel auf – ein Auftritt auf der Kellerbühne "Marlene" in Hannover. "Zum ersten Mal mit Eintritt. Man konnte Karten bei Eventim kaufen", sagt er fast ehrfürchtig.

Der Veranstalter habe ihm versichert, „dass ich 2023 wiederkommen darf“. Dann mit dem neuen Programm. Wer weiß, was in diesen „jensationellen Zeiten“ noch alles am Orangensaftautomaten in Ferienhotels zu beobachten ist.

Der "Baumschüler" kommt 2023 mit "Alarmstufe grün" zurück auf die Bühne: Die nächsten Termine sind am 3. Januar in Bredenbeck, am 4. Februar in Ronnenberg, am 14. Februar in Einbeck, am 1. April in Barsinghausen. Die Premiere von "Jensationelle Zeiten" ist für September geplant. Infos unter www.baumschueler.de

Von Andrea Tratner