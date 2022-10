﻿Lindemannallee gesperrt: Massive Behinderungen für den Autoverkehr bis Sonntag

„Unschuld“: Bestsellerautor Takis Würger stellt in Hannover sein neues Buch vor

Er ist ein Kind der Region, als Schriftsteller hat er sich international einen Namen gemacht: Takis Würger (37) veröffentlicht am 26. Oktober sein neues Buch „Unschuld“. Mit uns hat der Wennigser, der am 10. November in Hannover liest, über Zweifel, die USA, Heimatgefühle und Schmalzkuchen gesprochen.