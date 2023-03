﻿Baustellen in Hannover: Kein Durchkommen für Radfahrer – aber das Auto rollt

Der Autoverkehr darf ungestört weiter rollen. Radfahrer und Fußgänger müssen Umwege und Hindernisse in Kauf nehmen: Aus Sicht des Radfahrerclubs ADFC ist das in Hannover ein grundsätzliches Problem. Die Stadt sieht wegen der vielen Autos keinen anderen Ausweg.

Hannover. Schon seit Ende 2019 können Radfahrer und Fußgänger nicht ungehindert die Berliner Allee entlang in Richtung Hannovers Südstadt fahren. Wegen des Baus des neuen Ärztehauses müssen sie seit mehr als drei Jahren umständlich die Seite wechseln, während daneben der Autoverkehr ungehindert rollt. Nun hat sich die Situation weiter verschlimmert.

Das Tiefbauamt hat an der Kreuzung Berliner Allee/Schiffgraben weitere Absperrungen aufstellen lassen, die viele Radfahrer ratlos machen. Wer nicht schon weit vor der Kreuzung die Seite wechselt, hat dazu später keine Gelegenheit mehr. Viele tappen in diese Falle und wissen nicht weiter. Einige fädeln sich gefährlich in den laufenden Autoverkehr ein, weil sie sonst nicht weiterkommen würden. „Das ist völlig konzeptlos und abschreckend, was die Stadt hier macht“, schimpft Dirk Hillbrecht, Vorstandsmitglied beim Radfahrerclub ADFC.

Gefährlich: Weil es an der Ecke Berliner Allee/Schiffgraben nicht weitergeht, weicht dieser Radfahrer auf die Fahrbahn aus. © Quelle: Nancy Heusel

„Nicht zumutbar“: Schiffgraben wird Hindernisparcours

Noch gefährlicher findet er die Sperrung, die die Stadt schon Hunderte Meter vor dem Ärztehaus stadtauswärts am Schiffgraben eingerichtet hat. Die Stadt will, dass Radfahrer und Fußgänger vor der Bahnunterführung Schiffgraben die Straßenseite wechseln und sich dort in beiden Richtungen einen Rad- und Fußweg teilen. Das macht jedoch fast niemand. Stattdessen versuchen die Radfahrer, sich auf der gesperrten Seite durchzuschlagen.

Aus Sicht von ADFC-Mann Hillbrecht verständlich. Der Rad- und Fußweg auf der anderen Seite im Tunnel sei schon in einer Richtung zu schmal. Eine gemeinsame Nutzung in beiden Richtungen sei „nicht zumutbar. Ich kann deshalb verstehen, dass die Leute sich nicht alles gefallen lassen“.

Wird ignoriert: Die Sperrung des Rad- und Fußweg am Schiffgraben, die sich von der Lavesstraße bis zur Berliner Allee zieht. © Quelle: Nancy Heusel

Ähnlich ist die Lage am Schiffgraben nahe dem Aegidientorplatz. Dort wird bis 21. April eine neue E-Ladestation für die Busse der Üstra gebaut. Radfahrer müssen deshalb vor der Baustelle rechts abbiegen und einen Umweg über den Georgsplatz nehmen. Der Kfz-Verkehr rollt auf zwei Spuren weiter geradeaus.

Umweg: Für Radfahrer ist der Schiffgraben Richtung Aegidientorplatz gesperrt. Sie sollen rechts abbiegen und über den Georgsplatz fahren. © Quelle: Christian Bohnenkamp

ADFC: Autospuren für Rad- und Fußverkehr freigeben

„Die Häufung dieser Dinge lässt mich daran zweifeln, ob Teilen der Verantwortlichen bei der Stadt die Verkehrswende und die Förderung des Radverkehrs wirklich wichtig sind“, sagt ADFC-Vorstandsmitglied Hillbrecht. Die Stadt müsse dazu bereit sein, an Baustellen Spuren des Kfz-Verkehrs dem Fuß- und Radverkehr zur Verfügung zu stellen – auch, wenn dieser dann mal langsamer vorankomme.

Verärgert: Dirk Hillbrecht vom ADFC hat Zweifel an der Ernsthaftigkeit, mit der die Stadt die Verkehrswende betreibt. © Quelle: Nancy Heusel

Aus Sicht der Stadt ist das an den drei Baustellen im Bereich der Berliner Allee und des Schiffgrabens nicht möglich. „Der Verzicht auf eine weitere Spur zugunsten einer provisorischen Führung des Fuß- und Radverkehrs scheidet bei einer Belastung der Berliner Allee von ca. 40.000 bis 45.000 Kraftfahrzeugen am Tag aus“, sagt Sprecher Dennis Dix. Noch bis Juni soll die Sperrung in Richtung Südstadt bleiben.

Stadt: Lösung „nicht optimal, aber befristet vertretbar“

Auch entlang des Schiffgrabens, wo bis Mitte April die öffentlichen Flächen neben dem Ärztehaus wiederhergestellt werden sollen, gebe es „bedauerlicherweise keine geeignete Möglichkeit, im Bereich der Baustelle zusätzlich eine verkehrssichere Fuß- und Radverkehrsführung auf der Fahrbahn einzurichten“, teilt Dix mit. Die Stadt begründet das mit „Vorschriften der Arbeitssicherheit“, außerdem auch hier mit „hohen Verkehrsstärken“ sowie „dem großen Anteil an Schwerlastverkehr“. Die Nutzung eines gemeinsamen Weges auf der anderen Seite sei „nicht optimal, aber aus Sicht der Verwaltung in der Baustellenzeit befristet vertretbar“.

Ähnlich fällt die Begründung für die Baustelle nahe dem Aegidientorplatz aus. „Bei einer Belastung von circa 25.000 Fahrzeugen pro Tag auf dem Schiffgraben und den vielen Busbewegungen im Baustellenbereich erscheint es nicht möglich, auf eine Spur zugunsten eines Provisoriums für den Fuß- und Radverkehr zu verzichten“, sagt Dix.