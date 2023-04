﻿Radfahrerin stürzt schwer am Schiffgraben: Stadt Hannover verteidigt Baustellenabsperrung

An der von der Stadt Hannover am Schiffgraben errichteten Sperrung ist eine Radfahrerin schwer gestürzt. Sie musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zuvor war die Stadt vor den Gefahren gewarnt worden.

Kein Durchkommen: Stadtauswärts hatte die Stadt am Schiffgraben Ende März den Weg für Rad- und Fußverkehr abgesperrt. An der Stelle stürzte eine Radfahrerin schwer.

Hannover. Der Radfahrerclub ADFC hatte deutlich vor den Gefahren gewarnt und gleich nach dem Aufbau der Baustellensperrungen am Schiffgraben einen Brandbrief an die Stadt Hannover geschrieben. Vorstandsmitglied Dirk Hillbrecht kritisierte die Hindernisse als „nicht zumutbar“ für Radfahrerinnen und Radfahrer. Wie die Polizei auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigte, kam es an der Absperrung tatsächlich zu einem schweren Sturz.

Dieser passierte am 31. März ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer, berichtete die Polizei. Die Frau sei zur weiteren Behandlung von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden, die Unfallursache „noch nicht abschließend geklärt“.

Schiffgraben-Sperrung: Radfahrerin stürzt auf den Kopf

Ein Augenzeuge hatte den Sturz am frühen Abend beobachtet. Er schilderte dieser Zeitung, dass die Frau – verunsichert durch die Vollsperrung stadtauswärts für Rad- und Fußverkehr – an dem von der Stadt aufgestellten Hindernis zu Fall gekommen und mit dem Kopf aufgeschlagen sei, als sie das Hindernis passieren wollte.

Die Stadt hatte die Absperrungen in der letzten Märzwoche aufstellen lassen, weil neben der Baustelle des Ärztehauses am Schiffgraben der Bürgersteig neu gepflastert werden sollte. Der ADFC hatte das scharf kritisiert. Denn als Alternative sollten Rad- und Fußverkehr stadtauswärts auf der linken Seite gemeinsam in beiden Richtungen den Bürgersteig nutzen, während der Autoverkehr ungehindert weiterrollen durfte. Vorstandsmitglied Hillbrecht hatte der Stadt vorgeworfen, dass die Absperrungen „völlig konzeptlos und abschreckend“ seien. Auch die Grünen im Rat hatten das zuständige Tiefbauamt scharf kritisiert. Grünen-Verkehrspolitikerin Julia Stock kam zu dem Schluss, dass in Hannover „grundsätzlich“ etwas schief laufe.

Stadt: Baustellen-Umleitung sicher und klar ausgeschildert

Aus Sicht von Tiefbauamtschef Andreas Bode war die von der Stadt am Schiffgraben gewählte Lösung sicher und zudem deutlich ausgeschildert. „Sonst hätten wir das nicht gemacht. Das konnte man eigentlich gut sehen“, erklärte er. Allerdings stellte auch Bode fest, dass sich die meisten Radfahrerinnen und Radfahrer nicht an die Vorgaben gehalten hätten und in die Baustelle hineingefahren seien. Die Polizei berichtete, dass der Vorfall am 31. März der einzige sei, der ihr gemeldet worden sei.

Tiefbauamtschef Bode betonte, die Stadt versuche, an Baustellen Wege für den Rad- und Fußverkehr aufrecht zu halten. „Aber das funktioniert nicht immer und nicht immer gut“, räumte der Behördenleiter ein. Im Falle der Arbeiten an den Bürgersteigen am Ärztehaus sei es immerhin gelungen, diese schneller abzuschließen als geplant. Bereits am Gründonnerstag seien die Sperrungen wieder aufgehoben worden. Nach der deutlichen Kritik der Grünen hatte sich auch Oberbürgermeister Belit Onay (ebenfalls Grüne) vor die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tiefbauamtes gestellt.

Wohl noch bis Juni bleiben werden am Ärztehaus-Neubau die Sperrungen auf der Berliner Allee in Richtung Südstadt. Der Rad- und Fußweg auf der stadtauswärts rechten Seite ist schon seit Ende 2019 dicht. Ende März hatte die Stadt vor der Kreuzung Berliner Allee/Schiffgraben weitere Hindernisse aufstellen lassen, die ebenfalls bei vielen Radfahrerinnen und Radfahrern für Verwirrung gesorgt hatten.