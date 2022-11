﻿Hier kocht Hannovers bester Nachwuchs

Hannover. Es ist hektisch in der Küche der BBS 2 an der Ohestraße, aber drei Tipps hat Nachwuchskoch Jan-Luca Hatesuer (20) dann doch noch parat: Immer genug Selbstbewusstsein, Butter und Salz. Salz? „Viele setzen zu wenig ein, und dann schmeckt es nicht so“, sagt der Azubi vom Gasthaus Müller in Göxe – eine der besseren Adressen in der Region, das wenig schmackhaftes Essen gewiss nicht verzeihen würde.

Auf dem Weg zum Profi: Jan-Luca Hatesuer (20, Gasthaus Müller). © Quelle: Christian Behrens

Hatesuer ist einer von zwei Dutzend Prüflingen am Samstagnachmittag, es geht um den „43. Preis des Präsidenten“, oder etwas profaner um die Frage: Wer ist der beste Nachwuchsgastronom? Nicht nur Köche suchen hier nach einer Antwort, sondern auch das weitere Personal, das sich so in Restaurants und Hotels findet. Milon Gotthardt (24) etwa lernt Restaurantfachmann in der Lieblingsbar in Herrenhausen: „Ich bin gern Gastgeber, ich möchte den Menschen ein gutes Gefühl geben.“ Und da die Gäste gleichzeitig die Jury sind, darf man von einem gehobenen Stresslevel sprechen – da geht es etwa auch um „englisch“ und „französisch“ Servieren, der Unterschied liegt grob gesprochen in der Richtung, von wo der Teller kommt. Kredenzt wird ein herbstliches Drei-Gänge-Menü: Hatesuer entschied sich etwa für eine sous vide gegarten Entenbrust mit einem Dreierlei vom Kräuterseitling, einer rosa gebratenen Rehkeule in Pfeffer-Kirschsauce mit Kartoffelkrapfen und Quark-Gries-Küchlein mit einem Apfel-Limettensorbet.

Hat gern Gäste: Milon Gotthardt (24, Lieblingsbar) lernt Restaurantfachmann. © Quelle: Christian Behrens

Durchaus eine Bewährungsprobe also für den Normalbetrieb, der ja generell eher selten ohne Hektik abläuft. „Prüfungsähnlich“ nennt Thorsten Koschnitzke das, der Küchenchef in der BBS. Er weiß auch um die Schwierigkeiten, mit denen die Branche derzeit kämpft. Manche Restaurants müssen sogar an Adventssonntagen schließen, weil das Personal fehlt. „Die, die hier heute sind, gehören zu unseren Lichtblicken“, sagt Koschnitzke. „Die Branche bemüht sich sehr um Nachwuchs“, sagt Hartmann Holtz, der den Ablauf organisiert. „Wie es weiter geht, hängt auch von der Konjunktur ab. Je mehr Arbeitsstellen es gibt, desto schwerer wird es, Bewerber zu locken.“ Auch wenn die Arbeitsbedingungen schon deutlich besser geworden seien.

Es hilft vermutlich, die Gastronomie im Blut zu haben. Bei Hatesuer liegt das Kochen in der Familie – für einen Job will er sogar auch ins Ausland gehen. Hannover würde ihn vermissen: Der 20-Jährige steht am Samstagabend als Sieger fest.

