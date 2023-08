﻿Natur erfahren: Bei Be(e) Inclusive lernen Kinder mit Bienen

Burg. Bienen streicheln, die heimischen Gärten erkunden, neue Insekten finden – beim Projekt „Be(e) Inclusive“ des Schulbiologiezentrums Hannovers hilft Bienenpädagogin Heike Uphoff Kindern dabei, sich der Natur wieder anzunähern. Ihr Motto: weg vom reinen Wissen, hin zum Erfahren. „Natur will erlebt werden.“

Zu Besuch sind Kinder vom Bildungszentrum Hören-Sehen-Kommunikation. Der Grad der einzelnen Behinderungen ist bei ihnen ganz unterschiedlich, aber die Betreuerinnen und Uphoff gehen gekonnt und liebevoll mit jedem einzelnen kleinen Teilnehmenden um – und diesen Umgang geben die Kinder an die Bienen weiter. Mit und durch die Beschäftigung mit Bienen sollen die Kinder zum Beispiel verstehen lernen, was das globale Artensterben für die Biodiversität bedeutet. Außerdem soll ihr Interesse an der Natur gefördert werden.

Insekten im Garten und Honigbienen

Zu Beginn des kleinen Workshops zeigt Uphoff den Kindern unterschiedliche Modelle und Steckbriefe von heimischen Insekten. Danach begibt sich die Gruppe in den Blumengarten des Schulbiologiezentrums – ausgerüstet mit kleinen Petrischalen. Ganz vorsichtig fangen sie dort Wildbienen, Schmetterlinge, Fliegen und andere heimische Insekten ein, begutachten sie und lassen sie anschließend wieder frei. „Diese Übung zeigt den Kindern auch, wie viele Arten es in unseren Gärten eigentlich gibt“, erklärt Regine Leo, Leiterin des Schulbiologiezentrums.

Umfassende Angebote rund um Naturerfahrungen und Nachhaltigkeit: Regine Leo ist Leiterin des Schulbiologiezentrums Hannover. © Quelle: Katrin Kutter

Nach dem Besuch im Blumengarten stattet Uphoff die Kinder mit Imkerhüten aus. Danach geht es zu den bunt bemalten Bienenbeuten im angrenzenden Obstgarten. Nachdem Uphoff die fleißigen Honigbienen mithilfe eines Smokers beruhigt hat, holt sie die einzelnen Rahmen aus dem Brutkasten und zeigt den Kindern die Bienen auf ihren Honigwaben. Jedes Kind darf den Rahmen einmal halten und sogar – ganz vorsichtig natürlich – die verschlafenen Bienen streicheln.

Auf der Suche nach der Königin: Heike Uphoff zeigt den Kindern die fleißigen Honigbienen und ihre Waben. © Quelle: Katrin Kutter

Kritik am aktuellen Bildungssystem

Auch Sarah, Studentin aus Wien, ist am Dienstag dabei. Sie schreibt gerade ihre Masterarbeit über den didaktischen Wert von direkter Naturerfahrung und darüber, welchen Einfluss diese auf Kinder haben kann. „Es ist so ein wichtiges Thema, aber es gibt dazu bisher kaum empirische Forschungen“, erklärt sie. Sie will inklusionspädagogische Ansätze aus der Bienenpädagogik genauer erforschen. Daten für ihre Arbeit sammelt sie unter anderem bei „Be(e) Inclusive“.

Ruhig und vorsichtig: Wer sich traut, darf den Rahmen mit der Bienenwabe selbst halten – die Bienen sind tiefenentspannt. © Quelle: Katrin Kutter

„Alle Kinder haben das Recht darauf, so einen Unterricht genießen zu dürfen“, findet Uphoff. Die gelernte Gymnasiallehrerin ist nun seit zwölf Jahren im Schulbiologiezentrum tätig, das „Be(e) Inclusive“ Projekt betreibt sie schon seit einigen Jahren, es ist eine Initiative der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE). Uphoff sieht dabei immer wieder, wie die Kinder sich selbst kennenlernen, über sich hinauswachsen, sich neue Dinge trauen und natürlich Respekt vor der Natur bekommen.

Seit Uphoff dem gymnasialen Lehramt den Rücken gekehrt hat, hat sie sich gedanklich auch immer weiter vom aktuellen Schulcurriculum distanziert. „Wir müssen uns fragen: Was brauchen die Schülerinnen und Schüler eigentlich? Und da müssen wir weg vom Wissen und hin zum Erfahren. Je eher die Kinder zu uns kommen, desto besser.“ Ansonsten würden die Kinder vollständig den Kontakt zur Natur verlieren. Für Uphoff braucht es mehr Schulgärten, mehr Naturnähe auf den betonierten Schulhöfen Deutschlands. „Wir vergeben hier das Potenzial der Kinder.“

Fachwissen vor dem Bienentreffen: Uphoff zeigt den Kindern am Anfang erst einmal, welche Insekten es überhaupt in den heimischen Gärten gibt. © Quelle: Katrin Kutter

Das Schulbiologiezentrum Hannover bietet ein breites Angebot an. Schulklassen können naturnahe Workshops buchen und Schulen können sich einen Bienenstock für den Schulgarten leihen. Außerdem arbeitet das Zentrum direkt mit der Freiluftschule Burg zusammen und gibt regelmäßig Veranstaltungen. Mehr Informationen unter www.schulbiologiezentrum.info.

