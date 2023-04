﻿ Beachvolleyball am Steintor: „Bachelorette“-Sieger Jan Hoffmann baggert mit

Nächste Woche ist es schon so weit: Das Beachvolleyball-Turnier steigt wieder am Steintor, diesmal mit Neue-Presse-Cup. „Bachelorette“-Gewinner Jan Hoffmann hat für das Benefiz-Spiel zugunsten der NP-Sportstiftung zugesagt.

Hannover. Wenn aus dem Steintorplatz Hannovers größter Sandkasten mit 364 Tonnen Sand wird, steht das Beachvolleyball-Turnier wieder an. Nächstes Wochenende ist es nach drei Jahren Corona-Pause wieder so weit: 64 Athletinnen und Athleten kämpfen in Zweierteams um wertvolle Punkte für die Norddeutsche und die Deutsche Meisterschaft am Timmendorfer Strand. Es ist das größte Beachvolleyball-Turnier in Niedersachsen und gehört zu den größten in Norddeutschland – und es ist der Saisonauftakt im Beachvolleyball-Kalender.

Corona verhinderte drei Turniere hintereinander. Das sportliche Spektakel feiert jetzt aber ein Comeback: Die Sparkasse Hannover präsentiert den Neue-Presse-Beachvolleyball-Cup. Veranstalter Tobias Tiedtke (54) hat so starke Partner wie noch nie an seiner Seite: „Mein Team und ich werden alles geben, damit dieses Event besser wird als jemals zuvor.“ 1996 holte er das Turnier ans Steintor, zum 26. Mal stellt er es in diesem Jahr auf die Beine.

Auf eine Zusage ist der Macher besonders stolz: Kira Walkenhorst (32) wurde zweimal Europameisterin, 2017 Weltmeisterin und 2016 in Rio de Janeiro Olympiasiegerin. Sie kommt als Spielerin und Turnier-Aushängeschild und ist „total gespannt“. Sie reist mit ihrer neuen Team-Partnerin Anna Behlen (30) an die Leine.

Macht beim Promi-Spiel mit: Regionspräsident Steffen Krach. © Quelle: Katrin Kutter

Walkenhorst ist nicht der einzige prominente Gast: Beim Promi-Spiel am 23. April (14 Uhr) treten sechs hannoversche Bekanntheiten gegen zwei Beachvolleyballerinnen zugunsten der NP-Sportstiftung an. Die HDI-Generalagentur Kai Kurt Jägemann spendet 100 Euro für jeden erzielten Punkt. Die prominenten Spielerinnen und Spieler: Ex-96- und Nationalspieler Christian „Schulle“ Schulz (39), Hannovers SPD-Chef und Bundestagsmitglied Adis Ahmetovic (29), Tanzschul-Chefin Anissa Bothe (33) und NDR-Moderator Hinnerk Baumgarten (55). Frisch zugesagt haben Regionspräsident Steffen Krach (43) und „Bachelorette“-Sieger Jan Hoffmann (32).

Jan Hoffmann und Steffen Krach freuen sich auf Beachvolleyball

„Mit Beachvolleyball verbinde ich Sonne und Strand – da bin ich immer gerne dabei“, sagt der Regionspräsident. Jan Hoffmann sagt: „Ich liebe Sport, bin gerne unter Menschen, freue mich auf das tolle Wetter und dass wir Geld für den guten Zweck erspielen können.“ Sie spielen gegen die mehrfache Landesmeisterin Alina Hellmich und die mehrfache Vizemeisterin Katharina Rathkamp.

Macht beim Promi-Spiel mit: „Bachelorette“-Sieger Jan Hoffmann. © Quelle: Frank Wilde

Weitere Programmpunkte: Das Beachvolleyball-Wochenende beginnt am Freitagvormittag mit einem Beachtennis-Schüler-Cup. Am Nachmittag treten Sponsoren- und Medien-Teams gegeneinander an. Am Sonnabend laufen die Qualifikationen für Halbfinals und Finals, die am Sonntag ausgetragen werden. Am Nachmittag finden die Siegerehrungen statt.

Für Zuschauende gibt es Tribüne, Essen, Trinken und tolle Stimmung bei bestem Wetter. Sonnige 18 Grad sind angekündigt, mehr als 25.000 Zuschauende werden am Steintor erwartet.