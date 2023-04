﻿Beachvolleyball-Turnier in Hannover: So wird der Steintorplatz in 48 Stunden zum Sandkasten

Innerhalb von 48 Stunden verwandelt sich der Steintorplatz in Hannover zu einem riesigen Sandkasten. Denn dort läuft am Wochenende der große NP-Beachvolleyball-Cup. Bevor die Sportlerinnen und Sportler starten können, müssen Veranstalter Tobias Tiedtke und sein Team 364 Tonnen Sand verteilen.

Hannover. Um 5.30 Uhr ging es los. Der erste Lkw fuhr auf den Steintorplatz und lieferte 26 Tonnen Sand aus der Grube in Ramlingen ab. Die erste Ladung von insgesamt 14. Drei Stunden später sind 364 Tonnen Sand auf den Platz aufgebracht. „Jetzt muss der Bagger alles auf die Felder verteilen“, erklärt Tobias Tiedtke (55), Veranstalter des Beachvolleyball-Turniers am Steintor, das am Freitag wieder startet. Bis er und sein Team am Mittwoch um 23 Uhr Feierabend machen müssen („Dann beginnt der Nachtwächter seinen Dienst“), entstehen zwei Courts mit einer 30 Zentimeter dicken Schicht Sand.

Am Wochenende werden sich dort 64 Athletinnen und Athleten durchwühlen, um beim NP-Beachvolleyball-Cup (präsentiert von der Sparkasse Hannover) wertvolle Punkte für die Deutsche Meisterschaft am Timmendorfer Strand zu sammeln. Wenn das Steintor zum Strand wird, bezeichnen auch Profis oder Olympiahelden wie Jörg Ahmann (57) und Axel Hager (54) Hannover als zweites Timmendorf. Ein Ritterschlag für Tiedtke, der das Turnier 1995 zum ersten Mal an die Leine holte.

Am Mittwochmorgen: 14 Lkw liefern 364 Tonnen Sand für die zwei Beachvolleyballfelder an. © Quelle: Tobias Wölki

Nun baut er zum 26. Mal mit auf – nach drei Jahren Pandemiepause. „Es ist sehr emotional für mich, dass es wieder losgeht“, sagt er. Tiedtke kämpft schon jetzt mit den Tränen und kündigt an: „Bei der Siegerehrung am Sonntag werde ich ins Mikro heulen.“ Seit Mittwochmorgen stoppen immer wieder Menschen am Steintorplatz, begrüßen ihn, freuen sich, dass sein Event zurück ist. Und auch er freut sich: „Es klingt verrückt, das über das Steintor zu sagen: Aber das ist hier mein Wohnzimmer, und alle sind meine Familie. Endlich habe ich das wieder.“

Allerdings wird in diesem Wohnzimmer nicht entspannt. Um 4.45 Uhr klingelte Tiedtkes Wecker. „Ich bin schon davor aufgewacht, bis zum Turnier wird mein Schlaf immer kürzer.“ Schließlich ist er in diesen Tagen ein sehr gefragter Mann. Sein Handy klingelt alle fünf Minuten, dazwischen brauchen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer Anweisungen.

Sportliche: Das Logo © Quelle: NP

Bis zum Mittwochabend stehen Felder, Tribüne und Tower. Am Donnerstagmorgen geht es weiter. „Dann kommt der ganze Kleinkram, der noch mehr Arbeit macht. Banner, VIP-Bereich, Zelte, Musikanlage…“, zählt Tiedtke auf. Am Donnerstagabend muss alles fertig sein, denn Freitag um 9 Uhr startet bereits das Turnier.

Das Programm beim NP-Beachvolleyball-Cup am Steintor

Es geht mit einem Beachtennis-Schüler-Cup los. Ab 15 Uhr beginnt der Sponsoren-Cup. Am Sonnabend reisen dann die Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer an. Ab 9 Uhr treten sie in den Vorrunden an, um sich für die Finals am Sonntag zu qualifizieren. Der Sonntagvormittag beginnt ab 10 Uhr mit Viertelfinale und Halbfinale. Vor dem Finale (gegen 15 Uhr) tritt ein Promi-Team zugunsten der NP-Sportstiftung bei einem Benefizspiel an.

Die HDI-Generalagentur Kai Kurt Jägermann spendet 100 Euro pro Treffer. Regionspräsident Steffen Krach (SPD, 43), „Bachelorette“-Sieger Jan Hoffmann (32), Ex-96- und Ex-Nationalspieler Christian „Schulle“ Schulz (38), Tanzschulchefin Anissa Bothe (33) sowie Hannovers SPD-Chef und Bundestagsmitglied Adis Ahmetovic (29) treten gegen die mehrfache Landesmeisterin Alina Hellmich (30) und die mehrfache Vizemeisterin Katharina Rathkamp (38) an.

Nach der Siegerehrung um 17 Uhr muss Tiedtke dann alles wieder abbauen, was er zwei Tage lang aufgebaut hat. „Bis 23 Uhr wird hier am Sonntag alles dem Boden gleich gemacht“, sagt er. Und spätestens am Dienstagabend kommender Woche ist nichts mehr davon zu sehen, dass hier am Wochenende gepritscht und gebaggert wurde und mehr als 25.000 erwartete Gäste bei bis zu angekündigten 22 Grad ein sportliches Wochenende von den Tribünen aus genossen haben. Bis nächstes Jahr alles wieder von vorn losgeht.

Und der Sand? Der findet bis dahin auf den Beachvolleyball-Feldern und Strandbars der Stadt ein neues Zuhause.